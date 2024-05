Caen 5 acusados de asesinar y calcinar a una persona

Ciudad Juárez— Cinco personas, entre ellas un adolescente, presuntos responsables de un homicidio ocurrido el lunes pasado, fueron capturados por policías municipales en la colonia Villa Colonial.

Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que policías acudieron hasta las calles Paseo del Portal y Paseo de la Plaza, donde se percataron de varias personas escandalizando en la vía pública debido a una riña.

Los rijosos fueron abordados por la falta administrativa y les notificaron que serían presentados ante un Juez Cívico, siendo en ese momento que comenzaron a comportarse de manera agresiva con los oficiales, incluso intentaron obstruir la labor policial, por ello fueron sometidos.

Vecinos los señalaron como los presuntos responsables del homicidio de un hombre, hecho que ocurrió el pasado lunes, cuya víctima fue calcinada en un lote baldío, además de que al momento de su arresto comenzaron a culparse entre ellos por tal hecho ante los agentes.

Los detenidos, José Miguel V. M. de 20 años, Bryan Alexis C. M. de 20, Jesús José A. V. de 20, Eldie C. C. de 30 y un adolescente de 15, fueron consignado ante el Ministerio Público en la Fiscalía del Distrito Norte.