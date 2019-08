Cae padrastro por supuesta violación a niña de 6 años

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en la violación de su hijastra de seis años de edad. Al parecer las agresiones sucedían cuando la mamá y la tía de la víctima se iban a laborar a la maquiladora y la menor se quedaba bajo el cuidado del sospechoso.

El detenido es Jessie Orlando Ugalde Sandoval, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Al formularle cargos a Ugalde ante un Tribunal de Control presidido por el juez Félix Aurelio Guerra Salazar, una agente del Ministerio Público (MP) señaló que en la madrugada del 4 de noviembre del 2016 en el interior de una casa ubicada en la colonia Puerto la Paz Jessie Orlando le impuso la cópula a la víctima de identidad protegida.

La fiscal indicó que el padrastro ejerció violencia moral contra la niña al decirle que no llorara porque si no le iba a pegar.

Al interponer la denuncia penal, el mismo 4 de noviembre, la madre de la víctima le dio a conocer al MP que ella tenía cinco años como pareja de Ugalde y con él procreó dos hijos. Además, explicó, es mamá de otros dos menores, entre ellos la víctima, e indicó que ese 4 de noviembre su hija de 6 años se quejó de que le dolían sus partes íntimas, por lo que ella y su hermana la llevaron a consulta médica a una farmacia Similares.

Una enfermera revisó a la víctima y le informó a la madre y tía que la menor estaba muy rozada. Por lo que en ese momento la mamá le preguntó a su hija qué le había sucedido y la niña respondió que Jessie “le tocaba sus partes” cuando la tía –quien compartía la habitación con la infante— se iba a la fábrica a laborar, señaló la agente del MP al citar la declaración de la madre.

La niña también le dijo a su mamá que no había dicho nada por vergüenza.

En una comparecencia ante el MP, la víctima señaló “Jessie entra a mi cuarto cuando mi tía Judith se va a trabajar, Jessie se subía arriba de mí, se movía y yo lloraba. Yo no me acuerdo de los días porque voy en primer año de primaria pero sí me acuerdo que me ha agarrado muchas veces mis partes… yo quiero que metan a la cárcel a Jessie porque le pega mucho a mi mamá y le hace cosas malas a ella, le pega a mi hermanito y me hace cosas malas a mí”.

La representante social le indicó al Tribunal que en el informe médico se determinó que la víctima sí presenta datos compatibles con una violación de data reciente e incluso desgarros completos. Mientras que el dictamen psicológico se estableció que sufre una afectación moderada y requiere un mínimo de 16 sesiones de terapia.

Después de escuchar los datos de prueba, el juez programó otra audiencia para hoy a fin de determinar si vincula o no a proceso al acusado y también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años, debido a que ésa es la única cautelar permitida por la ley para ese delito.





