Cae hombre por golpear a bebé de un mes de nacida

Ciudad Juárez— Un hombre fue detenido y puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado de haber ejercido violencia física contra su pareja sentimental menor de edad y su hija recién nacida.

Al parecer el sospechoso César D.J., le dio golpes y puntapiés a su mujer y al ver que no le causaba daño optó por propinarle un puñetazo a la niña de un mes de nacida y la dejó inconsciente; médicos de una clínica dieron aviso al MP.

César fue trasladado a la Quinta Sala de la Ciudad Judicial a disposición del juez Dirceu Ismael Solís Mendoza para que analizara si fue legal o no la detención. Una agente del Ministerio Público (MP) le dio a conocer al resolutor que el martes pasado a las 15:26 horas tres elementos de la Agencia Estatal de investigaciones fueron enviados al Hospital Zaragoza ubicado en las calles Las Milpas y Ramón Rayón porque se reportaba una menor golpeada. Al llegar al nosocomio, los estatales encontraron a los padres de la bebé discutiendo y la mujer les señaló que César D.J., había golpeado a la hija de ambos y que la había amenazado para que no dijera lo sucedido.

Al ser entrevistada. K.V.V.R., de 16 años de edad, le dijo a los ministeriales que minutos antes al estar en la casa familiar, ubicada en la carretera Juárez Porvenir de la colonia Zaragocita, César le dijo “qué chingados me importa que me dejes. Si no trabajo tanto, la niña y tú se van a morir de hambre” y agregó “no te vas a salvar de una chinga”; luego le propinó dos golpes y un puñetazo, provocando que se cayera.

Al estar en el piso, al parecer César D.J., le dio más patadas a la víctima de 16 años mientras le gritaba “perra maldita…”, dijo la agente del MP, quien precisó que el ahora detenido al ver que no le causaba un daño a K.V.V.R., le dio un puñetazo en el rostro del lado izquierdo a la bebé, provocando que quedara inconsciente.

Presuntamente César se salió de su casa y la víctima de 16 años lo siguió para pedirle que llevaran a la niña al médico, indicó la fiscal al Tribunal de Control para luego añadir que en el nosocomio el doctor Luis Florentino Vázquez le entregó a los ministeriales un certificado previo de lesiones en el que se documentó que la recién nacida presentó un trauma contuso en la frente, un hematoma en el abdomen y una abrasión en el cuerpo del lado derecho.

Después de declarar legal la detención, el juez escuchó la formulación de cargos, así como los datos de prueba, y le impuso al presunto responsable prisión preventiva por el riesgo que representa para las víctimas.





