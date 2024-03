Cae familia por riña y daños en vehículos

Ciudad Juárez.- Por participar en una riña y causar daños a tres vehículos, cuatro integrantes de una familia fueron arrestados el sábado, informó Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El funcionario señaló que atendieron a una ciudadana quien llamó su atención haciéndoles señas con las manos en las calles María Boettiger y María Teresa Rojas, en la colonia Profesora María Martínez.

Los agentes detuvieron su marcha para atender a la fémina, quien señaló de manera directa a cuatro personas integrantes de una familia, que habían participado en una riña, como los responsables de haber causado daños en los cristales de tres vehículos, siendo los siguientes:

● Vehículo Jeep Grand Cherokee 2001 en color gris.

● Chevrolet Equinox 2005 en color rojo.

● Dodge Journey modelo 2009 en color azul.

Ante el señalamiento directo procedieron con la detención de los presuntos responsables, quienes se identificaron como Efrén H. A. de 42 años, Erik Efrén H. C. de 22, Carlos Antonio H. C. de 21 y Odalys Nohemí H. C. de 18, quienes fueron puestos a disposición de la Agencia Estatal de Investigación.