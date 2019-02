Cae banda de carjackers

Ciudad Juárez— Policías federales lograron detener a cuatro integrantes de una banda de ladrones de autos que sacaban las unidades de la ciudad para comercializarlas en otros municipios.

La detención de cuatro personas dedicadas a esta actividad se dio a conocer hoy por la corporación de caminos.

Los agentes interceptaron al medio día del viernes una camioneta Ford Edge modelo 2007 para revisión.

La Central de Emergencias había alertado de un robo con violencia o "carjacking" de un vehículo con las mismas características, que coincidió con el de los ocupantes intervenidos.

Cuatro personas fueron detenidas inmediatamente después en el kilómetro 134+600 de la carretera 430 Cd. Juárez- Janos, se dio a conocer.

Los detenidos fueron identificados como Gerardo F. P., quien conducía, así con German Roel H. C., Yasmín Guadalupe C. M., y Lizbeth Alejandra C. M.

Las personas detenidas fueron puestos a disposición del ministerio público para ser investigados respecto a más robos de autos con violencia en esta ciudad y la mecánica que utilizaban para venderlos fuera de la Ciudad.