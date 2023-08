Cae al 50% aforo en el transporte público

Ciudad Juárez.- El aforo en el transporte público en la ciudad durante esta temporada vacacional de verano ha disminuido hasta en un 50 por ciento, aseguraron concesionarios de transporte público.

Ever Morales, propietario de la ruta Poniente Sur, dijo que en su caso han sido dos semanas en las que se ha recabado la mitad de las ganancias, lo que consideró atípico.

Dijo que esto podría deberse a que este año más personas pudieron salir de la ciudad, ya que nunca había disminuido a tal grado la cantidad de pasajeros en los camiones.

“La gente se fue de Juárez, si antes entraban tres pesos, ahorita entra 1.50, el aforo de las unidades bajó así drásticamente, no estoy diciendo que el período es malo, sino que son dos semanas como que usamos todos para irnos de Juárez; he notado poco tráfico, sí bajó la afluencia de las personas”, comentó.

Sin embargo, aseguró que la baja en el pasaje no afecta significativamente los ingresos, ya que podrán recuperarse una vez que, con el regreso a clases, las actividades vuelvan a la normalidad.

“No es ningún pretexto para no pagar y para no regularizarnos, eso es común en temporadas vacacionales como Navidad, Semana Santa, pero no bajan tanto, esta vez fue atípico, esta vez como que hay más dinero en Juárez porque la gente se fue más de vacaciones”, añadió.

Carlos Hernández, concesionario de la Ruta Universitaria y la 1A, dijo que en su caso ha notado una disminución de un 30 por ciento aproximadamente, lo cual también considera una cifra importante.

Arlín Vargas, vocera de la Coordinación de Seguridad Vial, dijo que regularmente en los tres períodos vacacionales del año, el tráfico en la ciudad disminuye aproximadamente en un 20 por ciento, y es igual en cada una de esas temporadas.