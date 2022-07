Cae 39% siembra de trigo

Ciudad Juárez— Agricultores del Valle de Juárez reportaron problemas para comercializar más de 100 toneladas de trigo, situación registrada también el ciclo anterior y por la que, indicó el Gobierno federal, cayó en esa franja un 39 por ciento la superficie sembrada con este grano básico.

De acuerdo con agricultores entrevistados, la primera lluvia de este verano –a finales de junio- dificultó la cosecha, por lo que la harinera que financia con semilla sus cultivos rechazó la producción argumentando daño por humedad mayor a la debida.

PUBLICIDAD

Y si bien la empresa empezó a recibir parte del trigo, agregó ayer Arturo Luna, director de Desarrollo Rural del Gobierno municipal, fue a menor precio.

“Nos lo devolvieron porque dicen que está nacido, que no lo quieren; muchos campesinos de aquí de la ‘Zona Operada’ nos quedamos con el producto, la cosecha del trigo”, dijo Hipólito Estrada, ejidatario de San Agustín, de 83 años, el pasado 13 de julio.

“Sí agarraron trigo del Valle, pero muy poco; a todos nos lo empezaron a devolver”, agregó.

De acuerdo con Luna, entre 15 y 18 agricultores reportaron este mes problemas similares en el área rural de Juárez, cuyos ejidos forman parte de la ‘Zona Operada’ por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Nos habló la molinera, que el trigo de nosotros había pasado de puro ‘panzazo’, pero que ya nos salía la tonelada a seis mil 800 pesos”, dijo una entrevistada en San Agustín que pidió no ser identificada y que agregó que les habían ofrecido inicialmente siete mil 350 pesos y a otro agricultor, hasta 8 mil 350 pesos.

Armando Ortiz, jefe del Distrito 04 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) –que abarca los municipios de Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero–, agregó que 2022 es el segundo ciclo que presenta este tipo de complicaciones en el Valle.

Por tanto, informó, la superficie sembrada con trigo en esa franja aledaña al río Bravo se redujo en casi un 40 por ciento, de mil 500 hectáreas que se cosechaban regularmente a 910 este año.

“Los productores comentan que tuvieron muchos problemas para comercializar su producto y los rendimientos no son los que esperaban, por eso algunos cambiaron a sembrar alfalfa”, dijo Ortiz.

“Ellos dicen que no hay piso, significa que está húmeda la tierra, que no puede entrar la maquinaria a hacer la cosecha, la trilla, precisamente por la humedad del agua, porque está encharcado”, agregó el funcionario con respecto a lo registrado este verano.

La información obtenida entre agricultores indica también que la compañía entrega a los primeros semilla y fertilizantes a crédito.

Asimismo, que el precio del segundo insumo subió debido a la guerra entre Ucrania y Rusia.

“Mucha es la pérdida, porque ya no nos lo quieren recibir, y pues ahí andamos haciendo la lucha, que nos lo reciban pa’ forraje, pero pa’ forraje ya no es costeable sembrarlo. Este trigo no tiene nada, ahí está el trigo, ya nos lo devolvieron”, dijo Estrada a mediados de mes, después de lo cual en su propiedad se reportó un acuerdo con la harinera, pero a menor precio.

“No sé qué va a pasar, pero si seguimos así, ya no vamos a volver a sembrar trigo, quién sabe alfalfa, este año se sembró mucha alfalfa, pero también como ya sembramos muchos, ya bajó de precio”, agregó Estrada.

Este medio solicitó información en las instalaciones de la empresa identificada por entrevistados –molinera LRB–, pero no hubo respuesta.

“Ya este problema resultó desde el año pasado; esto mismo, se vino una lluvia fuerte y lo mismo llovió otro día y en la noche, y también tuvimos ese problema; yo no había visto ese problema y ahora el año pasado y este resultó también”, dijo David Álvarez, agricultor de San Agustín, de 61 años.

“Amenazaba sequía y de pronto llovió fuerte, y la cuestión es que ya no sale el sol en un día y luego otra llovizna en la noche, ya se conjuntan dos o tres días, y ya es donde se queda la humedad. Si hubiera sido una lluvia y el otro día sale el sol, no hay problema”, agregó Álvarez, que ayer informó tener aún decenas de toneladas sin vender.

Sobre la negociación, el representante de Sader dijo que “poco” puede hacer el Gobierno federal.

“Realmente poco o nada, porque es una empresa privada, y ellos marcan sus estándares de calidad de la producción”, dijo Ortiz.

“Todos sabemos que el mes de junio es de los más lluviosos en la zona y aparte el riesgo del granizo, por eso es muy importante trillar en tiempo, es conocido que a muchos productores les maquilan y tienen que esperar turno, por lo que se vuelve más riesgoso dejar que el tiempo se les venga encima”, agregó el funcionario.

De acuerdo con el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Gustavo Córdova, la incertidumbre en los precios de cultivos tradicionales como el trigo han orillado a diversos agricultores a buscar mayores ganancias con los nogales, árbol que, si bien triplica el rendimiento, incrementa también el consumo de agua.

“Ahí sí (el nogal) tiene un amplio margen de ganancia y no se batalla para la comercialización, requiere poco fertilizante”, dijo Córdova.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx