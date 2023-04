Cada vez más grave, consumo de ‘cristal’

Ciudad Juárez.— El consumo de ‘cristal’ entre la población en general ya es un problema realmente serio en la ciudad, complicado de atender y por cuestiones de la organización (delictiva) está más focalizado a la zona oriente, norte y suroriente, dijo ayer María Elena Ramos, directora del Grupo Compañeros.

“Y sí, estamos rebasados, no podemos dar una respuesta”, resumió.

En Juárez, el consumo de ‘cristal’ ha incidido en el aumento en la comisión de delitos graves como el homicidio. Sólo este mes fueron documentados dos casos que muestran la ausencia de razonamiento al terminar con una vida humana.

Una mujer adicta al ‘cristal’ consumió la droga con el hombre con el que vivía y un policía municipal. El agente salió de esa casa y antes de irse dejó su chaleco antibalas, sin la placa metálica. El dueño de la casa tomó el chaleco oficial, se lo puso y le pidió a la mujer que vivía con él que le disparara en el pecho con un rifle que recibió de herencia.

Intoxicado, el hombre quería probar si el blindaje del chaleco era efectivo.

“Estaba bien sustanciada, yo no quería disparar, pero me insistió, me llegó a poner el rifle en la cabeza y yo le decía que no, que no quería y se lo alejaba con las manos y en eso se disparó”, dijo la acusada al declarar de manera voluntaria en la audiencia de formulación de imputación.

El hombre murió al instante por el impacto de una sola bala en el pecho y aunque la chica obtuvo su libertad, al no haber dolo en la comisión del delito, deberá recibir tratamiento contra las adicciones.

En otro caso, un hombre recibió en pago tres gramos de ‘cristal’ por acompañar a su amigo a matar a un hombre por una deuda. Ambos fueron detenidos tras participar en el robo de un vehículo, unos días después del homicidio.

En estos casos, la adicción los hizo perder todo sentido de razonamiento, explicaron jueces penales.

“Estamos rebasados y no tenemos una respuesta clara de las autoridades, es muy complicado de atender el problema”, dijo Ramos.

A esta situación de descontrol por el alto consumo de ‘cristal’ se suma la comercialización al menudeo del fentanilo para revolver las sustancias y producir otro tipo de efectos entre los usuarios.

El mayor riesgo para los usuarios del fentanilo y otras sustancias como el ‘cristal’, la cocaína y la heroína, es que las están revolviendo y no en todos los casos el consumidor sabe qué está utilizando.

Ramos dijo que en febrero realizaron un estudio muy leve en las áreas donde trabajan con usuarios en consumen droga en puntos “seguros”. El objetivo era detectar la presencia de fentanilo en la droga inyectable que consumieron algunos usuarios.

“No salió nada en la heroína que consumen las personas con las que trabajamos”, precisó.

Eran 200 pruebas para detectar fentanilo que obtuvieron de una organización de Estados Unidos de manera gratuita. Sin embargo, afirmó que ya hay muertes por sobredosis por fentanilo y que el potente analgésico cruza por Ciudad Juárez hacia Estados Unidos.

Dijo que se requiere un estudio de análisis de sustancias para decir que hay fentanilo en la droga que están consumiendo los usuarios fronterizos. “Mientras no tengamos eso, hay un peligro muy grande para los usuarios, porque van a consumir fentanilo de forma accidental, sin tener las precauciones y puede incrementarse el evento de sobredosis, que puede revertirse con la naloxona, que ya estamos distribuyendo, o pueden morir”, alertó.

Y aunque recientemente los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá reconocieron a los opioides sintéticos, en particular el fentanilo, como la amenaza de drogas principal en América del Norte y han priorizado cuatro áreas para mayor coordinación, enfocadas en drogas sintéticas actuales y emergentes; la demanda de drogas y la salud pública; modos y métodos de tráfico de drogas; y finanzas ilícitas, en Juárez aún se “está en pañales” en la prevención y atención a las drogas como el cristal y el fentanilo, consideró Ramos.

Qué es el ‘cristal’

Es una droga sintética que se elabora a base de pastillas comunes y anfetaminas, mezcladas con químicos dañinos y corrosivos como ácido para baterías, ácido muriático, limpiador de desagües, combustible para linternas, anticongelante, veneno para ratas y acetona.

Fuente: Secretaría de Salud

Si usted requiere atención sobre abuso de sustancias marque de manera gratuita al 8009112000 del Centro de Atención Ciudadana contra las Adicciones