Cada vez más cara, tradición de la rosca

Ciudad Juárez.- Al subir los precios de insumos básicos para elaborar la tradicional Rosca de Reyes, panaderos debieron ajustar los precios para este año.

Jorge Pérez, quien es propietario de la panadería Reziste, mencionó que después de la pandemia notó que los precios han subido al doble.

Tan sólo el costal de harina tenía un costo de 415 pesos, y en este año el precio fue de casi 800 pesos; mientras que la caja de manteca de 25 kilos era de 760 pesos y en la actualidad llega a los mil 300 pesos, dijo.

En algunos negocios de la ciudad las roscas grandes rellenas con ingrediente extras se ofrecen hasta en 700 pesos.

“Desde la pandemia para acá, sobre todo los básicos han subido más de dos veces, como en un 150 por ciento, comparado con la experiencia que he tenido de la panadería de mis abuelos, pues no se compara. La situación de pandemia cambió todo, pero se me hace desmedido el no poder el controlar esos insumos que son de la canasta básica, entonces, uno ha tenido que cambiar el precio de los panes para poder solventar esto”, expuso.

Pérez mencionó que este año subió sus precios de la pieza mediana y grande 30 pesos más que el año pasado, debido a los aumentos de precios que se han disparado.

Dijo que el aumento de la materia prima también lo llevó a subir el costo del pan dulce; sin embargo, no lo suficiente para equilibrar su inversión.

“A veces yo voy subiendo un peso o 1.50, y a mí las cosas me subieron en cuatro años al doble, y yo no he subido el precio; empecé dando el pan dulce a 6 pesos y ahorita lo doy a 10 pesos (…) Yo no he podido subir el pan al doble todavía, apenas es momento que voy a ajustar precios de la repostería que lleva materia prima que ha subido”, mencionó el entrevistado.

El bulto de 50 kilos de azúcar es uno de los insumos que también subió hace dos meses de mil 400 a mil 550; además el huevo tuvo un aumento de 20 pesos por cartera de 30 piezas, añadió.

Algunos de los precios que se han mantenido son el de los ingredientes como el acitrón y el chocolate con el que se rellenan las roscas, dijo el entrevistado.

Otras panaderías ofrecen roscas a 680 pesos de tamaño grande rellenas de queso, crema bavaria o cajeta.

Las medianas tienen un costo de 340; mientras las chicas de 170. Las que son elaboradas sin ingredientes adicionales cuestan 600, 300 y 150 pesos, respectivamente.

En centros comerciales ya se encuentran en exhibición roscas medianas a un precio de 157 pesos, y las grandes tipo gourmet con nuez a 270 pesos.

Los costos más económico son en negocios que se ubican en barrios populares, que van desde los 60 pesos hasta los 280. (Verónica Domínguez / El Diario)