Cada 22 minutos se contagia una persona

Ciudad Juárez— Pese al descenso del naranja (riesgo alto) al amarillo (riesgo medio) en la semaforización de reactivación, vigente desde hoy en la región Norte, que integra Juárez y otras 9 urbes de las 67 del estado, el promedio de los contagios aumentó en esta frontera, pasando de un infectado por hora a uno por cada 22 minutos.

De acuerdo con el seguimiento diario de infecciones, proporcionado por Salud estatal, durante agosto, cada cuarto de hora en esta frontera, una persona en promedio contrajo Covid-19, lo que refleja una dispersión todavía mayor que la documentada el pasado mes de julio, de un caso cada hora en la frontera.

Del 1 al 30 de este mes, Juárez registró mil 418 nuevos casos oficializados por la dependencia, que aumentarían a mil 985, no oficializados, tomándose en cuenta que al menos 40% de los contagios son asintomáticos y no se detectan, según dijo antes Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte.

Dividiéndose los 43 mil 200 minutos que traen consigo las 720 horas de los 30 días transcurridos, entre los casos detectados -considerándose a los asintomáticos- se obtiene un caso cada 22 minutos.

“Es preocupante”, dijo Lorenzo Soberanes Maya, presidente del Clúster de Salud y Turismo Médico y vicepresidente de Salud de la Canaco, ya que –destacó– la determinación obedeció intereses económicos.

“Lograron los empresarios imponer su voluntad de las necesidades económicas, la presión para el gobernador fue demasiada, por eso no es todo el estado (el que cambia a amarillo) es solamente la parte norte, porque es donde hay más actividad económica y hay más compromiso y más presión, y tenemos un semáforo amarillo con alta posibilidad de pasar, no ya al naranja otra vez, sino hasta el rojo”, comentó.

Integrándose los casos oficializados en agosto, a los arrastrados de meses anteriores, esta frontera suma en total 5 mil 932 acumulados (51% de los 11 mil 595 estatales) con 762 defunciones (66% de los mil 147).

Ante ello, Soberanes Maya manifestó que, si bien era imperante la reactivación económica en mayor nivel, aún existe la necesidad que se implementen, por parte del Gobierno, estrategias preventivas más sólidas y por la ciudadanía, la adopción responsable de las medidas: sana distancia, higiene y uso de cubrebocas.

“La ciudadanía es la que tiene en sus manos todo, porque yo no veo una política de salud preventiva, nadie está pensando en la prevención, y es lamentable porque a nadie le interesa la gente. Esto no se ha detenido y me sorprende el amarillo. Entiendo es una necesidad económica, de la ciudad porque la gente está sin trabajo, con dinero perdido, pero es a costa de la salud de la gente y no es agradable”, puntualizó.