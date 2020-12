Cada 21 horas se denuncia una violación

Ciudad Juárez— En Ciudad Juárez, en promedio cada 21 horas una mujer denuncia haber sido víctima de una violación sexual, la mayoría dentro de su propio hogar, alertó la Red Mesa de Mujeres.

Según cifras de la Fiscalía General del Estado, del 1 de enero al 8 de diciembre se denunciaron 382 casos de violación, mismo lapso en el que se abrieron 457 carpetas de investigación por abuso sexual y se realizaron 5 mil 091 denuncias por violencia familiar, informó la activista Yadira Cortés.

En muchos de los casos existe más de una víctima, quienes requieren de un proceso psicológico bajo el acompañamiento de autoridades y organizaciones, como ocurrió con María y Perla, que fueron canalizadas por la Red Mesa de Mujeres para ser apoyadas por especialistas de Sin Violencia A.C.

“Es difícil volver a confiar en la gente, no puedo, de por sí soy desconfiada. En mi trabajo me dicen que soy muy agresiva, me dicen que parece que estoy todo el tiempo enojada, trato bien a los clientes, pero me da mucho miedo conocer personas, acercármeles y más si son hombres”, confesó María, quien después de vivir siete años con su pareja, una noche logró evitar que violara a su hija de 16 años.

Seis meses después, ahora se da cuenta de que vivía con un hombre alcohólico, quien una noche de junio trató de emborracharla a ella para poder abusar de su hija, Perla, a quien tenía tiempo acosando sexualmente bajo manipulación psicológica.

“Yo venía de un matrimonio donde me golpeaba el papá de mi hija, luego conocí al papá de mi hijo, pero no nos juntamos. Con este muchacho tenía siete años viviendo juntos. Él me decía ‘no tienes necesidad de buscar a los papás de los niños, conmigo no te va a hacer falta nada’. Ahora me doy cuenta de que él tenía problemas de alcoholismo, pero cuando vives con alguien te vas acostumbrando a un estilo de vida, dices así es él, me quiere y así me lo demuestra”, recuerda la mujer de 37 años.

Su pareja trabajaba como albañil, en su casa cada quien tenía su recámara, y él nunca entraba a la de su hija. Eran aparentemente una familia feliz.

“Empezamos desde abajo, yo sentía que me quería, a veces me decía que lo acompañara a su trabajo para no sentirse solo y yo iba, hubo un momento en que íbamos con mis hijos para que aprendieran. Fue tanta la confianza que un día me dijo que estaba batallando con los chalanes, y le dije llévatela –a Perla–, para que le pagues su día”, recordó.

Sin embargo, días antes María comenzó a notar que había algo raro, ya que él pasaba por su casa a la hora de su trabajo, con algún pretexto.

El día que trató de violarla, Perla se había ido con él a trabajar y antes de llegar a su casa fue a comprar cerveza. Su plan era emborrachar a María, para luego violar a su hija.

“Recuerdo que él estaba tomando y me dijo que si quería un shot de tequila, me dijo ‘para que te relajes’, él sabía que yo no sabía tomar, porque como casi no tomo, cuando me tomó una cerveza se me sube. Yo siempre lo acompañaba a tomar, yo no tomaba, pero me estaba con él hasta que se iba a dormir”, recordó.

Ese día ella comenzó a tomar, pero se dio cuenta que él tenía mucho rato con la misma cerveza en la mano, y no estaba tomando, por lo que pensó que la quería emborrachar para irse con sus amigos.

“Yo no era de las tóxicas, siempre le di su libertad, le di confianza, pero empecé a notar algo. Mi hija me dijo que se iba a bañar y yo me senté en el sillón a esperarla, cuando escucho que él le dice a mi hijo, ‘hazle cosquillas a tu mamá, le gusta que le hagan masaje para que se quede dormida’, y mi hijo –de nueve años– fue y se quedó dormido haciéndome masaje”, narró María, quien luego de despedirse de su hija se recostó en el sillón con su hijo.

“Yo lo miré muy nervioso, estaba recargado en la puerta principal de la sala, y yo me di cuenta de que él me volteaba a ver mucho, entonces yo me hago la dormida; él pasa y agarra otra cerveza y me dijo ‘mi’ja, ¿ya estás dormida?’. Yo pensé que quería que siguiera tomando con él y me hice la dormida. Cierro poquito los ojos y escucho pasos y cuando abro los ojos él ya no está y veo la puerta de la sala y del patio abierta, yo pensé que ya se había salido”, recordó.

Pero al subir las escaleras para pedirle ayuda a mi hija para llevar a mi hijo dormido, descubrí que mi pareja estaba tratando de abusar de ella.

“Cuando iba subiendo las escaleras volteé al cuarto y que veo la cerveza que él traía en el peinador de mi hija, fue un momento de shock, me dio miedo, sentí las piernas heladísimas, sentí miedo. Me dejé ir a la recámara corriendo, cuando veo que él está tratando de quitarle la ropa a mi hija, lo quito, lo arrastro para conmigo y empiezo a reclamarle”, compartió María.

Al reclamarle, la respuesta del hombre fue “no hice nada malo, no alcancé a hacer nada malo… Él estaba aceptando”, dijo la madre, quien estaba acostumbrada a despedirse de sus hijos en la noche con una nalgada, abrazándolos en la cama o acostándose arriba de ellos, por lo que Perla, quien ya estaba dormida, al principio pensó que era su mamá quien había entrado a su cuarto.

“Cuando yo siento que me empiezan a acariciar yo pensé que era mi mamá, pero cuando yo volteo y veo que es él, mi mamá ya estaba gritando en la puerta”, narró la adolescente a las autoridades, a quienes confesó que su padrastro tenía tiempo acosándola bajo amenazas psicológicas que le hacían creer que su mamá sufriría mucho si ella le contaba.

Ante lo que estaba viviendo, Perla sólo comenzó a mostrarse más rebelde y les decía que esperaba cumplir los 18 años para poder irse de su casa, pero nunca se atrevió a decirle a su mamá lo que estaba pasando.

Él trató de huir, pero fue detenido por policías municipales, y luego trasladado a la Fiscalía, donde al ser cuestionado por María por qué lo hizo, su respuesta fue “perdóname, se me salió de las manos”.

“Yo me desmayé, cuando desperté ya estaba con los policías en el suelo. En ese momento piensas que todo es una pesadilla de la que quieres despertar y pensar que no pasó nada, pero no lo es. Cuando desperté empecé a vomitar amarillo”, narró la madre.

“Mi hija me miraba como con vergüenza, como diciendo ‘perdón, vas a pensar que era mi culpa’. Luego me doy cuenta de que no era la primera vez que él intentaba algo contra ella, pero él la tenía amenazada. Y yo no lo veía, por comodidad, por ciega, porque lo quería mucho”, se recrimina ahora quien dijo que llegó a renegar de Dios, a dudar de su fe y a alejarse de su familia.

Actualmente, su pareja permanece detenida en el Cereso de esta frontera, todavía sin una sentencia.

“Como a los tres meses recibí una llamada de él, me dijo que él ya había pagado lo que tenía que pagar desde la primera semana, que retirara las acusaciones en su contra. Me decía ‘ustedes tienen todo fácil allá afuera’. Sus hijos me pidieron que retirara la denuncia”, dijo que lo único que busca es recuperar su vida junto a sus hijos.

Sin apoyo de los padres de sus hijos, porque uno se quedó desempleado durante la pandemia y el otro no puede trabajar porque es vulnerable, María trabaja para mantener a su familia, y sacar a sus hijos adelante.

“Yo tengo miedo de que salga, que le vayan a dar una sentencia chiquita. Si yo tuviera la capacidad de irme de ciudad, yo agarraba y me iba, pero es muy fácil decirlo, pero no hacerlo. Tengo miedo de que salga con represalias”, confesó.

Sin embargo, una vida sin violencia y el apoyo psicológico le han ayudado para verse como realmente es: una mujer bonita, capaz de ser feliz con sus hijos sin él.