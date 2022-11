Cabildeará Cruz aumento al Predial con los diputados

Ciudad Juárez.- Luego de que los diputados del Congreso estatal pidieron al Cabildo local reconsiderar la votación del proyecto de aumento del impuesto Predial, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar buscará reunirse con los líderes parlamentarios para lograr un acuerdo esta semana.

“Todavía no hemos tenido ninguna reunión. Hay la intención de buscarlos y de tener diálogo con todas las fuerzas políticas, estamos en ese proceso. La idea es buscar a cada grupo parlamentario y platicar”, apuntó.

La semana pasada los legisladores estatales, por unanimidad, pidieron a Pérez Cuéllar reconsiderar la votación al Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2023, ya que, según acordaron, atenta contra la economía de las familias juarenses y violenta los principios de equidad y proporcionalidad.

Por 30 votos a favor se aprobó la propuesta del panista Gabriel García Cantú, quien en su exposición señaló que “sin duda alguna esto atenta particularmente en contra de las familias más desafortunadas”.

“Nosotros estamos haciendo lo correcto por la ciudad. La verdad no es un tema muy gravoso, se ha mentido mucho con incrementos que no tienen que ver con la realidad en el Predial. El ajuste de la tablas es una cosa, pero el Predial no se verá afectado de manera grave”, aseguró Pérez Cuéllar.

Dijo que las Tablas de Valores Catastrales no se han actualizado en Juárez desde el 2006 y no hacerlo es actuar de una manera “muy egoísta con la ciudad”.

“Pero lo más grave es que se está mintiendo, inclusive se ha llegado a afirmar que habrá aumentos (del Predial) del 700 por ciento, algo que es radicalmente falso, el aumento sería en un promedio del 13, pero si quitamos la inflación terminaría siendo del 3 por ciento, entonces eso es politiquería, es buscar sacar una raja política de una situación que había que agarrar al toro por los cuernos”, apuntó.

Señaló que las descalificaciones hacia la actualización que se realizó de las tablas de valores unitarios es irresponsable y no está sustentada en análisis donde se antepongan los intereses de la ciudad.

Explicó que la actualización podría llegar al 3 por ciento quintando el índice inflacionario que se estima terminará en el 10 por ciento y tendrá un promedio del 13 por ciento anual.