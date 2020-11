'Cabada ya estuvo enfermo, ya sabe lo que se siente'

David Cruz / El Diario de Juárez / La fila midió hasta 150 metros

Desesperados por la situación crítica de salud de sus familiares en casa, juarenses siguen abarrotando expendios de oxígeno soportando horas y horas de espera a bordo de sus automóviles y a pie.

En un comercio del giro ubicado sobre la avenida Tecnológico y calle Camargo, hubo personas que se formaron desde las tres de la madrugada de ayer y para las 10 de la mañana aún no abrían el establecimiento.

“Estamos desde las tres de la mañana haciendo fila para ser de los primeros en conseguir oxígeno; ya van a ser las 10 y todavía no abren, se supone que abren a las 8 y nada”, dijo una mujer a la espera afuera del negocio.

En ese punto, automovilistas en una fila de cerca de 150 metros hasta la calle Vía Láctea, aguardaban turno para hacer la compra.

Las filas que se apreciaban ayer en éste y otros comercios del ramo se da en un contexto de incremento de contagios de coronavirus.

Aunque las autoridades de Salud de Chihuahua dicen que “no tienen esos datos”, de acuerdo con funerarias de la ciudad, se registran entre 60 y 80 muertes en domicilios, la mayoría por enfermedades respiratorias “o posible Covid-19”.

“Nuestra gente se nos está yendo por la falta de oxígeno, estamos desesperados”, manifestó la mujer afuera del expendio. “Tengo dos personas, tengo a mi madre y a mi tío enfermos, me urge llevarles oxígeno porque si no se los consigo, se me van a morir”, expresó desesperada.

Añadió una petición al presidente municipal Armando Cabada para que intervenga en resolver la falta del producto, cuya necesidad ante el alto índice de contagios, señaló, ha disparado la venta, que a su vez ha llevado a la escasez en donde se vende y a la especulación de precios.

Según una factura que mostró esta persona, le vendieron en este negocio, denominado Seguridad en Gases, tres metros cúbicos de oxígeno en 600 pesos.

Solicitó que esté abierto las 24 horas, y al presidente municipal pidió: “que nos ayude por favor, él ya estuvo enfermo, ya sabe lo que se siente y sabe que el oxígeno es muy importante para tratar la enfermedad. Que nos ayude por favor porque estamos desesperados”.

