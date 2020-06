Cabada, de acuerdo con elecciones primarias

Ciudad Juárez.- En la iniciativa de la reforma electoral del Estado no se tomó en cuenta a los candidatos independientes, mencionó el alcalde Armando Cabada, quien dijo que sí está de acuerdo en las elecciones primarias.

“Estoy considerándolo (si participa en las elecciones), pero sería una buena forma de saber si uno tiene posibilidades o no para algún otro puesto de elección popular en las próximas elecciones”, declaró.

Me parece que no se atendió el tema de los independientes, pero estoy de acuerdo con la primera elección, las primarias, y por que no, habrá que pensarlo inclusive si participio o no en ellas, agregó.

“Me parece que lo deben de reconsiderar, no es posible que quieran dejar más o menos la misma cantidad de regidores de Juárez a un municipio como el de Casas Grandes; no es por despreciar a Casas Grandes, pero son municipios muy distintos con problemas muy distintos, con una territorialidad muy distinta.

Nos hacen hacer un doble trabajo, conseguir las firmas primero, y luego llevarlas ente las primarias para que sean ratificadas, eso es lo que me parece incongruente, ojalá y en el análisis que está haciendo el Congreso del Estado, y si finalmente lo aprueban porque no es seguro que se vaya a aprobar, pues que también reconsideren eso.

Estoy considerándolo, pero sería una buena forma de saber si uno tiene posibilidades o no para algún otro puesto de elección popular en las próximas elecciones”.

El documento propone una gran reforma al régimen de partidos para expandir la democracia y colocar a Chihuahua a la vanguardia del país, con elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), para que los ciudadanos puedan elegir candidatos a gobernador y presidentes municipales.

La iniciativa incorporó también la propuesta de elección directa de regidores en los ayuntamientos del estado de Chihuahua y la reducción de casi el 50 por ciento de los estos órganos colegiados.