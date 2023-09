Buscó Garduño dejar a víctimas de lado, acusan

Las muestras de oposición por parte de quienes representaron a siete víctimas directas y otras indirectas del incendio del 27 de marzo en la estación migratoria en Juárez fue lo que convenció al juez Víctor Mario Hernández Calderón de negar la petición de terminar el proceso penal seguido en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez.

“Es injusta la propuesta del señor Francisco, dejándonos a un lado a las víctimas lesionadas y fallecidas”, reclamó una de las víctimas directas, un hombre identificado con las iniciales B.E.F.Q., uno de los sobrevivientes, por videoconferencia ante el permiso del juez de expresarse sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso.

El viernes se llevó a cabo una audiencia para desahogar esta solicitud en la que el equipo de abogados particulares del funcionario federal, acusado de ejercicio ilícito del servicio público, buscaron librarlo del proceso penal en su contra asegurando que dado que el delito imputado tiene como bien afectado el servicio público, la reparación del daño había quedado cubierta luego de que Agroasemex –la aseguradora agropecuaria y de bienes patrimoniales del Gobierno federal (según su sitio web oficial)– pagó la póliza de seguro del inmueble incendiado el 27 de marzo, por un monto de un millón 425 mil 689.97 pesos, una diferencia de 468 mil 225.41 pesos con lo que el perito especializado de la Fiscalía General de la República había valuado de daños a la propiedad federal.

El diferencial sería pagado en seis mensualidades de más de 78 mil pesos por el funcionario.

Reclaman que el daño no fue sólo a una propiedad

Sin embargo, tanto el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República como los asesores legales de las víctimas en cuestión reclamaron, primordialmente, que el daño no fue únicamente a una propiedad, sino que con ello se terminó con la vida de 40 personas y se afectó la de 27 más lesionadas, que deben tener una reparación integral del daño.

“Esta representación social solicita tomar en cuenta el daño a la salud de las personas dentro del plan de reparación del daño, que debe abarcar el daño a las personas y no sólo a las instalaciones”, arguyó el MPF.

Por su parte, abogados particulares de las víctimas señalaron que la imputación en contra del comisionado de Migración era por omisiones contempladas entre el 23 y el 27 de marzo, mismas que provocaron “el hacinamiento, la escasez de comida y de agua y un trato indigno e irrespetuoso de los derechos humanos” de las personas recluidas en la estación migratoria incendiada, de acuerdo con Eduardo López Valdés, defensor de víctimas del siniestro.

Señalaron, además, que aunque el bien jurídico tutelado es el servicio público, éste llevó a muertes y lesiones, y que “admitir los daños al inmueble es admitir daños a las personas”, según el abogado Daniel García

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en representación de familiares de migrantes muertos en el incendio, argumentó que había aún derechos no cubiertos y pendientes las medidas restaurativas, compensación, y medidas de no repetición, para una reparación integral del daño.

Mostró oposición argumentos sólidos

La audiencia tuvo lugar el viernes en la sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez. Inició a las 4:06 de la tarde y tuvo un receso entre las 5:11 y 5:20.

A las 5:51 el juez marcó el final del debate, y dos minutos después señaló que aunque se cumplían con los dos primeros requisitos para lograr la suspensión del proceso (no haber pasado por otro recurso similar en un período anterior y que el delito imputado contemple una pena cuya media aritmética no supere cinco años), el tercero no fue satisfecho.

Para no mantenerlos en vilo, sugirió el juez, antes de dar su decisión formal, expuso que la oposición mostró argumentos sólidos contra la solicitud.

Ante la revelación anticipada de la decisión, los abogados defensores se mostraron sorprendidos y voltearon a verse entre ellos, mientras el comisionado se mantuvo mirando al frente sin ningún ademán de molestia o asombro.

“Es fundada (la oposición) porque no se propone la reparación integral daño, sino que es parcial, sólo de las pérdidas materiales”, señaló el juez, y con ello “no se reúnen a cabalidad los requisitos” para la suspensión condicional del proceso, la salida alterna para terminar antes que los demás imputados por el incendio del 27 de marzo la acusación en su contra.