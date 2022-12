Buscarán venezolanos cruzar la frontera de manera irregular

Ciudad Juárez.— Luego de huir de su país debido a los bajos salarios, la violencia o persecución política, el 17 por ciento de los venezolanos que permanecían en el campamento migrante ubicado sobre el bordo del río Bravo buscará cruzar la frontera de manera irregular si no es recibido de manera legal por el Gobierno de Estados Unidos, mientras que el 20 por ciento ve a México como una opción.

Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta a Migrantes de Nacionalidad Venezolana: Una mirada de sur a norte (EMMNAVE-2022), realizada por investigadoras e investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), El Colegio de Chihuahua (El Colech), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quienes integran el Grupo Interdisciplinario en Temas de Migración, así como por el Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera (ODISEF-Venezuela) a cientos de sudamericanos en ambos países.

En esta frontera fueron 366 personas las entrevistadas, quienes permanecían en el campamento desalojado con la fuerza pública el pasado 27 de noviembre, durante un operativo realizado por los tres niveles de Gobierno.

Población joven con ganas de trabajar

Durante la presentación de los resultados, el doctor de El Colech Rodolfo Rubio informó que el 20 por ciento de los que permanecieron por un mes a la intemperie con el objetivo de causar presión a las autoridades de Estados Unidos eran menores de edad acompañados, y el 30 por ciento eran mujeres.

“El 50 por ciento tenía entre 25 y 34 años, eran relativamente jóvenes; mano de obra que va a Estados Unidos, que no solamente solicita asilo, sino que va a trabajar a Estados Unidos. Es una población muy muy joven”, destacó Rubio.

Dijo que una tercera parte viajan solos y el resto lo hacen acompañados, pero a diferencia de otros flujos que lo hacen con su familia directa, los acompañantes de los venezolanos son amigos y familiares no directos, como primos, tíos, cuñados.

El 25 por ciento ya había intentado el cruce pero habían sido devueltos a México, mientras que el otro 75 por ciento esperaban las elecciones en Estados Unidos o el fin del Título 42, cuando permanecían en el campamento.

¿Por qué se van de su país?

Sobre las razones por las que salieron de Venezuela, más del 60 por ciento dijo haber salido de su país por bajos salarios, desempleo, malas condiciones económicas o la búsqueda de mejores condiciones económicas; un 23 por ciento dijo que por la violencia, inseguridad, presencia de grupos criminales organizados, amenazas y secuestros, y el 11 por ciento aseguró haber salido de su país por persecución política, un porcentaje alto comparado con otros flujos.

El 21 por ciento ya vivían en otro país antes de hacer el trayecto a México, principalmente Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Aunque más del 70 por ciento si conocían el nuevo procedimiento para ingresar a Estados Unidos, decían “ya estoy aquí y por lo tanto voy a entrar a Estados Unidos, sea entregándome, sea de la manera que sea. Solamente un 8 por ciento nos dijo que su intención sí había cambiado y por lo tanto tenían en consideración dos elementos: regresar al país del que habían salido, distinto a Venezuela, o quedarse en México”, informó el investigador.

El 40 por ciento sí buscaba ingresar a Estados Unidos a través del nuevo programa; sin embargo, muchos de ellos ya se habían comunicado con su potencial patrocinador, pero ese patrocinador no les había contestado nada. Entonces, o no lo tenían claro o dependían de cuál era la respuesta de ese patrocinador.

El 60 por ciento dijo que sí tenía un patrocinador en Estados Unidos, aunque la mayoría de los que han dicho a El Diario que sí tienen un patrocinador después explican que no se trata de un residente o ciudadano estadounidense, sino de alguien que cruzó hace meses la frontera y que también está en proceso de solicitud de asilo, por lo que no aplica como un patrocinador económico.

Se quedaría el 20% en México

Cuando se les preguntó, en caso de no poder aplicar a asilo o no ser elegido en la nueva política qué iban a hacer, el 28.1 por ciento dijo que continuar con su solicitud de asilo, el 20 por ciento dijo que se quedaría en algún punto de México, el 18 por ciento dijo que no tiene claro qué hacer, el 17 por ciento dijo que intentaría cruzar a Estados Unidos de manera irregular si no lo puede hacer bajo el mecanismo formal, el 8 por ciento dijo que regresaría a Venezuela y el 8 por ciento dijo que iría a otro país.

“Venezuela ha pasado por un proceso migratorio que se vuelve de cierta manera emblemático en los procesos de movilidad a nivel internacional, sobre todo porque en los últimos cinco, seis años, se ha dado un éxodo de más de 7.1 millones de venezolanos, derivado de la situación política, económica y social que atraviesan, lo cual representa la salida de más del 20 por ciento de la población venezolana”, apuntó la doctora de El Colef María Inés Barrios de la O.

El doctor Emilio López Reyes, de la UACH, destacó que los campamentos junto a la frontera en Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez han sido “un problema tanto de política, como de políticas públicas. Se convierte en un problema de política por los distintos posicionamientos de los diferentes actores públicos de los tres niveles de Gobierno”.

7 de cada 10

Los investigadores también destacaron que siete de cada diez venezolanos han elegido esta frontera para llegar a Estados Unidos, debido a la propia comunicación entre los migrantes, las acciones realizadas por las autoridades de El Paso, como el enviarlos en camiones a Nueva York y Chicago y el trabajo que han realizado las organizaciones en esta frontera durante los últimos años.

Encuesta a Migrantes de Nacionalidad Venezolana: Una mirada de sur a norte

366 personas entrevistadas (permanecían en el campamento del bordo)