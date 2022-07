Buscan visibilizar a sus hijos desaparecidos

Ciudad Juárez— Integrantes del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia y la agrupación Madres de Fe pidieron el apoyo del Municipio de Juárez para recabar pintura y poder plasmar los rostros de sus hijos e hijas en el Memorial Permanente para Personas Desaparecidas, ubicado en el Parque Borunda.

La petición de las madres y familiares de personas desaparecidas se realizó a través de una carta que le fue entregada al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, en la cual también le pidieron, por segunda ocasión, la instalación de mamparas en la pared de la Secundaria Federal número 1, que colinda con el Parque Borunda, la cual les fue prestada por los directivos de la institución a fin de que los rostros que plasmen puedan verse de noche y evitar que sean vandalizados.

“Lo que queremos es visibilizar a nuestros hijos. Y lo que pretendemos es sensibilizar a la comunidad de Ciudad Juárez y de todas partes de que no nada más a nosotros nos pasó, les puede pasar a los demás, entonces, no queremos que se repita, no queremos que sucedan estas cosas”, explicó Hilda Elisa Ávila López, hermana del juarense César Ávila López, quien fue privado de la libertad hace 11 años en El Tule, Zacatecas.

Ayer, los familiares solicitaron también su apoyo a la comunidad para recolectar pintura blanca y de colores básicos, así como brochas y lo necesario para visibilizar los rostros de sus desaparecidos.

Las madres dijeron que planean realizar venta de comida para recolectar el dinero necesario, además de que buscan quién pueda hacer el trabajo en la barda, ubicada a un costado del Monumento a la Madre.

“Le estamos haciendo al presidente la petición de que nos apoye para pintar los rostros de nuestros hijos desaparecidos, pinturas para eso. Y, si era posible, a lo mejor hasta ayuda para pagarle a la persona que va a pintar. Un apoyo, no estamos diciéndole que queremos todo. Y, aparte, la iluminación”, informó Ávila López.

Los integrantes del colectivo le solicitaron ayer al Municipio que restaure el Monumento a la Madre, el cual ha sido vandalizado en los últimos meses.

El colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia y la agrupación Madres de Fe se reúnen el último domingo de cada mes para visibilizar a sus familiares a través de la pega de pesquisas, pintar sus nombres o sus rostros, pero al día siguiente todo es quitado, por lo que pidieron a las autoridades que respeten su dolor y los apoyen en acondicionar el lugar.

Ayer estuvieron presentes madres y familiares de Diana Rocío Ramírez, desaparecida el 4 de abril de 2011; Luz Angélica Mena Flores, quien desapareció a los 19 años de edad el 4 de agosto del 2008, cuando fue a buscar trabajo al centro de la ciudad, y Janeth Paola Soto Betancourt, desaparecida el 23 de mayo de 2011 a los 19 años de edad.

También se reunieron los familiares de Daniel Armando Guzmán Ramos, desaparecido el 6 de abril de 2012 en la ciudad de Jiménez; y Darío Alexis Nava Nava, de 17 años, quien salió de su casa, ubicada en la colonia División del Norte, para irse a cortar el cabello.

