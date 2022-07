Buscan ser espacio digno para migrantes

Ciudad Juárez.— Con más de 60 personas albergadas actualmente, el Centro de Atención a Migrantes San Romero de América busca ofrecer un espacio digno a quienes tienen que esperar en Ciudad Juárez, antes de cruzar a Estados Unidos, lejos de la violencia de la que tuvieron que huir en sus lugares de origen, por lo que busca el apoyo de la comunidad binacional.

“El albergue aquí es de dignidad a las personas, se sienten en familia, hay reglas, pero ellas sienten que están en familia, se sienten contentas y eso es algo precioso, a pesar de que son familias que han sufrido mucho y es muy duro para ellos, están contentas aquí”, narró el sacerdote que dirige el albergue.

Aunque desde 2019 San Romero de América ya ofrecía un espacio humanitario a los migrantes en esta frontera, con apoyo de una orden religiosa estadounidense y del Servicio Jesuita a Migrantes México, hace dos meses abrió sus puertas en la calle Sandía número 6057 de la colonia El Granjero, por lo que durante todo julio mantendrá su campaña “Un descanso en el camino”, a través de la cual buscan ayuda para poder ayudar.

“Tenemos a 63 personas, un gran número son de Haití e internos desplazados de México, de Guerrero, de Michoacán. También de Centroamérica, de Honduras, Guatemala y El Salvador. Hay como cuatro familias que han sido secuestradas en el sur de México; secuestrados, torturados, violados, (han vivido) horribles experiencias, fuertes, fuertes. Esta una familia con el esposo desaparecido, no sabemos en dónde está. Para mí todos son vulnerables, pero hay unos más, vienen de situaciones horribles, de masacres”, destacó el religioso.

Aunque la capacidad del albergue es para 50 personas, actualmente alojan a más personas, debido a que más de 20 de ellas son niñas, niños y adolescentes, la mayoría de ellos por debajo de los cinco años de edad, por lo que muchos duermen con sus madres, y todos pueden tener una cama.

Las recámaras del albergue están divididas en tres áreas, que son de mujeres solas o con hijos, familias y la habitación que sólo es para hombres.

También cuenta con lugares comunes, como el área en la que está la televisión que les fue donada, con el modem de Internet, por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), la cocina y el área en donde los niños pueden jugar y estudiar.

Entre los migrantes que se alojan actualmente, se encuentran además cuatro mujeres embarazadas, a quienes igual que al resto se les ofrece una atención integral, la cual incluye alimentación, apoyo psicosocial, consejería, ayuda laboral y educación –a través del Casa Centro de Asesoría y Promoción Juvenil–, además de atención médica, por medio de la Secretaría de Salud estatal o del apoyo económico de los Jesuitas, cuando se requiere atención especializada.

“Algunos trabajan, pero les cuesta encontrar trabajo. Y aquí esperan en promedio dos a tres meses y luego primero Dios ya pueden cruzar y buscar asilo, pero a los que les cuesta mucho es a los mexicanos, no los están moviendo, no hay programas para mexicanos, pero ya están aquí, no pueden (regresar a su lugar de origen), y vienen de situaciones horribles, de las guerras entre los cárteles”, lamentó el sacerdote mientras recorría el espacio que continúa adaptando.

Los migrantes que se alojan en el albergue son apoyados por la organización estadounidense Las Américas, además de la organización judía HIAS.

Mientras permanecen en el espacio en el que trabajan dos personas responsables, los migrantes se coordinan para realizar las distintas actividades, como la limpieza y la comida, por lo que mientras unos lavan su ropa, otros cocinan para todos, unos más realizan el aseo y otros ven la televisión o conviven, mientras que los niños acuden actualmente a un campamento de verano.

Para mantenerse, el Centro de Atención a Migrantes San Romero de América es apoyado por instituciones gubernamentales y organizaciones locales e internacionales, además de que recibe el apoyo de los fieles que acuden a dos parroquias de El Paso; sin embargo para equipar el nuevo espacio se requieren mesas plegables, sillas para niños y adultos, sillones, tapetes de fomi, juegos de mesa para primera infancia y artículos con los que puedan trabajar en equipo.

Entre sus necesidades diarias también se encuentran la ropa, artículos de limpieza como cloro, Pinol; alimentos como frutas, verduras, leche, huevo, azúcar, y artículos de higiene personal.

Si usted desea apoyar en especie puede acudir de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche a la calle Sandía número 6057 de la colonia El Granjero, y si desea hacerlo económicamente puede contactarse vía WhatsApp al número +52 5537616711. Para mayor información puede comunicarse al celular (656) 276-6742.

Necesitan

• Sillas

• Mesas plegables

• Sillones

• Juegos de Mesa

• Artículos deportivos

• Frutas

• Verduras

• Leche

• Huevo

• Artículos de limpieza

• Productos de higiene personal

Para más información, llame al celular (656) 276-6742