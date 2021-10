Buscan responsable que huyó de accidente

Ciudad Juárez— La abuela de la menor, Eileen Giselle, dio a conocer que su nieta se encuentra delicada de salud luego de resultar con heridas graves en un accidente vial que ocurrió la tarde del pasado domingo cuando viajaba con su abuelo en el cruce de los bulevares Óscar Flores y Zaragoza.

Verónica Becerra, dijo que la niña resultó con severos golpes en la cara y no puede abrir los ojos, la menor no cuenta con Seguro Social por lo que ha sido atendida en una clínica particular en donde se le realizaron estudios.

“Está muy delicada, como la niña no tiene seguro la estamos tratando por fuera y es mucho lo que cobran, necesita un ultrasonido en sus ojos y cabeza, ella definitivamente no puede abrir sus ojos y por consecuencia no puede ver”, expresó.

La menor de 6 años de edad viajaba con su abuelo Eleazar Ramos en un vehículo Pontiac cuando una camioneta modelo Dogde Durango color café los impactó, y hasta el momento están en busca de la responsable que huyó del accidente sin hacerse responsable de los daños que ocasionó.

“Ahorita llevaron a la niña a curaciones trae como tipo catarata y los médicos dijeron que si no se compone le van hacer cirugía y realmente ahorita ni se ha sabido nada de la señora que los chocó ni nada”.

Denuncian ante FGE

Becerra detalló que realizaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra la responsable que hasta el momento se encuentra sin ser identificada.

“Fueron a Fiscalía porque la señora huyó y ahí los dejo heridos porque ni las ambulancias se acercaron”, mencionó la abuela de Eileen quien pidió apoyo a la comunidad para localizar a la responsable con placas EPB-95-19 del estado de Chihuahua.

Verónica Becerra mencionó que le preocupa el estado de salud de su nieta, pues está muy delicada y son altos los gastos que se requieren para atender las heridas que le dejó este accidente.