Buscan rescate del Memorial del Campo Algodonero

A casi 12 años de haber perdido a su hija, Silvia Banda Pedroza convocó a todas las madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez para organizarse y colocar las placas con los rostros de sus hijas en el Memorial Campo Algodonero.

Aunque algunos de los rostros, entre ellos el de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, ya habían sido colocados en el memorial ubicado sobre la avenida Paseo de la Victoria, las condiciones climáticas los han deteriorado, por lo cual busca a más madres que se sumen a esta acción en el memorial.

A través de redes sociales, la madre compartió la invitación para organizase y poner una fecha de reunión para llevar a cabo la colocación de los rostros.

“Se les hace una invitación para retomar el tema de las placas con el rostro de nuestras hijas en el Campo Algodonero, ya que algunas se están deteriorando y cayendo, por el clima y por falta de mantenimiento. Y me gustaría que esto no se deje caer por favor… no me gustaría que de nuevo se quedaran sin rostro”, compartió.

Silvia hizo también un llamado a las madres que no se les han unido pero que también perdieron a una hija en la ciudad.

“Quisiera que cada mami pusiera la foto en la plaquita con el nombre de su hija”, explicó.

Fabiola fue vista por última vez el 23 de agosto de 2010, a los 18 años de edad, un mes después la Fiscalía de Chihuahua encontró sus restos incinerados, pero fue hasta el 19 de enero de 2012 cuando le fueron entregados a su mamá, quien asegura que recibió al menos dos fechas y al menos dos puntos diferentes del sitio donde fueron encontrados.

Durante todo marzo, Silvia aprovechará el trayecto de su casa a su trabajo y viceversa para repartir abanicos con el rostro de Fabiola en los camiones y las paradas de los camiones, en el área cercana a Oasis, el eje vial Juan Gabriel y el bulevar Zaragoza.

Para mayor información puede comunicarse a través de un mensaje al teléfono 656-316-5619.

