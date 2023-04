Buscan recaudar alimentos para los pequeños del comedor El Refugio

Ciudad Juárez.- Un centenar de niños desea tener un convivio para celebrar el 30 de abril. Los menores acuden de manera diaria al Comedor Infantil El Refugio, ubicado en la colonia Carlos Chavira.

Maribel Chávez, responsable del lugar, mencionó que este año no tendrían festejo debido a la situación precaria por la que atraviesan, sin embargo, al ver que los menores carecen de actividades recreativas pensó en reunir alimentos para prepararles ensaladas y gelatinas.

“No tenemos para completar la semana, hay días en los que no hay nada, solo con lo que me ayuda mi esposo y el apoyo de algunas personas hemos podido salir adelante, pero ahorita que vi a esos niños que llegaron sin zapatos, con hambre y que no tienen ni para un lápiz, es cuando creo que tengo que pedir de la ayuda de la gente para que por lo menos ese día tengan algún regalito, se diviertan y se olviden un poco de todo lo mal que la pasan”, expresó Chávez.

Dijo que requieren que la ciudadanía comparta alimentos, bebidas, dulces, un pastel, gelatinas, piñatas y bebidas, además de zapatos, útiles escolares, ropa para bebé y niños para hacerles un obsequio.

El comedor infantil está ubicado en la calle Atrás Quedó la Huella, número 1903, en la colonia Carlos Chavira.

Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 384-84-72.