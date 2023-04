Buscan promover la adopción de mascotas

Ciudad Juárez.- El Consejo Animalista Somos su Voz promoverá la adopción de perros y gatos que se encuentran en el Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) mediante una página en redes sociales, informó Nicde Anel Rodríguez, integrante del consejo.

Por el momento, el colectivo realizó ayer una sesión de fotografías a perros y gatos que se encuentran resguardados, con la que se pretende subir a la página para apoyar al RAMM, y así acelerar la adopción; sin embargo, están a la espera de que el Municipio defina si será autorizada, indicó Rodríguez.

PUBLICIDAD

“Vamos a dar apoyo a Ecología para poner en adopción a tanto animalito que tienen, ¿qué va pasar que al rato que se presenten más casos y haya sobre cupo?, o si no los pueden ayudar y recogerlos”, cuestionó la rescatista.

Explicó que con este proyecto buscan que sean adoptados la mayor cantidad de perros para que no se llene el centro de rescate.

“Hicimos la sesión de fotos para crear una página, y así como nosotros en los albergues manejamos adopciones, queremos que en el RAMM también haya un acceso a imágenes para que la gente se meta a verlas, para que haya adopciones por medio de redes sociales, porque son más rápidas y lo que queremos que el RAMM empiece a hacerlo”, expuso Rodríguez.

Agregó que existe un problema grave de saturación de la población animal en los albergues, por lo que necesitan que las personas se hagan responsables de sus animales y no los abandonen.

“Nosotros como rescatistas ya no nos damos abasto, una de nuestras compañera Ana Félix tiene la asociación civil APAC; ella tiene 250 perros, y está saturado, la gente habla y quiere que nosotros nos encarguemos de la ayuda, pero esto no se puede, no podemos abarcar un problema tan grande como es el abandono de gatos y perros en la ciudad”, expresó Rodríguez.

El RAMM tiene en resguardo 90 mascotas, 52 canes cachorros, 30 adultos y 8 gatos, dijo Ana Giselle Rubio, veterinaria del lugar.

“Realmente antes no se hacían este tipo de actividades, sólo las personas venían a visitar y a ver a los perritos, y con esta página se va a dar a conocer que tenemos más mascotas y que quieren una segunda oportunidad. Todos los perritos que vienen aquí es por denuncia y sufren maltrato animal; lo que queremos es darle una nueva vida, una nueva oportunidad para que los traten bien”, externó Rubio.

Para las adopciones, los interesados deben presentar una identificación oficial y comprobante de domicilio; posteriormente si es un candidato, se inicia el proceso, mencionó Rubio.

Agregó que se reciben donaciones de croquetas, artículos de limpieza y los recipientes para los alimentos de las mascotas.

Para conocer la versión de la dirección de Ecología sobre el manejo de la página de adopciones se trató de entablar comunicación con el titular, pero hasta el cierre de esta no se recibió respuesta.