Buscan prevenir relaciones tóxicas mediante taller

Ciudad Juárez— Debido a estadísticas alarmantes de violencia familiar que llevan a la agresión entre parejas, el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento llevará a cabo este fin de semana el taller “Primero conmigo y luego con el mundo”, dedicado a las personas que tienen o buscan una pareja para reflexionar sobre el cuidado personal para tratar a los demás.

“La violencia de pareja tiene que ver con la mala comunicación que tenemos, con el analfabetismo emocional y de la violencia familiar vienen las relaciones tóxicas”, mencionó Silvia Aguirre, directora del CFIC.

“Es un taller de integración personal, de familia y de pareja que los lleva con el mundo, y el objetivo o lo que pueden esperar las personas al venir a este taller es integrarse, revisar la manera que tienen de relacionarse con los demás y con ellos mismos y llevarse herramientas para, lo que está haciendo, hacerlo mejor”, explicó.

Jesús de Nazareth González Reyes, especialista en psicología clínica y terapia de pareja, será quien aborde esta problemática desde los factores que influyen en una mala relación, como enfermedades, hasta la responsabilidad propia de generar la violencia.

A través de terapia Gestalt y programación neurolingüística, el experto informó que será un espacio teórico, práctico y vivencial, donde se involucra el nivel de conciencia respecto a la relación de pareja, apegos, emociones y patologías, que tiene como fin generar la conciencia personal de cómo es la situación actual de cada uno y los cambios por hacer para mejorar.

“En Ciudad Juárez la violencia en pareja impera pero se oculta, como que es un tema que no se diga nada o que no se hable porque hay una parte ideológica todavía que no evita la violencia en pareja, por el contrario, la exacerba”, expuso.

“A la mente no la engañamos, hay mucha violencia en Ciudad Juárez hacia el hombre, hacia la mujer, hacia la pareja en general por muchas carencias que no son resueltas”, dijo González.

Este taller se realizará el sábado 6 y domingo 7 de abril, de 9:00 a 17:00 horas en el CFIC, ubicado en el 950 de la calle Del Campanario, y tendrá un costo de mil pesos.





Tome nota:

Cuándo: Sábado 6 y domingo 7 de abril

Hora: 9:00 a 17:00 horas

Dónde: En el CFIC, ubicado en el 950 de la calle Del Campanario

Costo: Mil pesos





[email protected]