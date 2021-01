Buscan perritos un nuevo hogar

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con un albergue con 180 perros rescatados, la Asociación Protectora de Animales de la Calle busca un lugar para mudarse, ya que el predio donde han estado por cuatro años era prestado y ya se los pidieron, explicó la administradora de la agrupación, Lorena Macías.

Indicó que por ello desde este sábado empezaron a vender frazadas y capas para perros en la Central de Abastos de Pradera Dorada; aparte realizarán otras actividades para reunir dinero y poder adquirir un predio para hospedar a todos los animales que han salvado.

El albergue está actualmente en el Kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, y tiene una extensión de mil 800 metros cuadrados. Lo tenían en comodato indefinidamente, pero ya se los pidieron.

“No nos están dando ninguna otra opción, ofrecimos intentar comprar para no perder todo lo que tenemos ahí invertido, y pues no, definitivamente viene el desalojo y hay que buscar un nuevo acomodo y seguir para adelante, no podemos deshacernos de todos esos perritos”, anotó Macías.

Dan mejor vida a perros rescatados

Agregó que hay gente que donó las cobijas y las capas, las cuales se venderán cada sábado en la Central de Abastos de Pradera Dorada, de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, también van a realizar otras actividades, como rifas y posiblemente boteos.

Dijo que a finales del año pasado tenían más de 200 perros en el albergue, pero en octubre y noviembre varios se fueron en adopción, y ahora tienen unos 180.

“Así como salen muy poquitos, entran el doble”, aseguró.

Explicó que los animales los rescatan por reportes, aunque son tantos que no pueden atenderlos a todos.

“Vamos al lugar donde anda el perrito, los sacamos de la calle, lo llevamos al veterinario, nunca los llevamos al refugio directamente por si traen alguna enfermedad para que no vayan a infectar a toda la manada”, agregó.

Indicó que en la periferia es donde más trabajo tienen, “la gente no tiene la cultura del cuidado del perro; ahí hay perras preñadas en situaciones muy críticas, hasta perros atropellados y que ahí duran días, hasta que va uno”.

Además aseguró que durante la pandemia hubo muchos perros que fueron abandonados, y por eso se les saturó el albergue.

Macías dijo que las personas que deseen apoyar pueden hacer donaciones en especie, como material de construcción, y dinero en efectivo.

El teléfono al que se pueden comunicar es 656-156-1504, también a través de la página de Facebook que se encuentra como Asociación Protectora de Animales de la Calle A.C.

“No compren, el que compren un perro le quita la oportunidad a muchos perritos de la calle que están sufriendo, y lo segundo más importante, que los esterilicen”, anotó.

Dijo que la falta de esterilización está aumentando la población de perros, y ahorita estas intervenciones son muy económicas y salvan muchas vidas “de perritos que no vengan a sufrir a la calle”.

acastanon@redaccion.diario.com.mx