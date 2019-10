Buscan peña que recuerda fundación de la ciudad

La piedra que en 1942 fue colocada en la Plaza de Armas con una placa conmemorativa por el 283 aniversario de fundación de la ciudad, y que enterraron en ese mismo lugar cuando lo remodelaron en 1983, será buscada por miembros de la asociación El Juárez de Ayer, con el fin de que sea reinstalada en el mismo sitio donde la colocaron inicialmente.

La intención es encontrar la enorme piedra que mide alrededor de 2 metros de alto y poco más de un metro de ancho, además de la placa de metal que estaba sobre ella, para colocarla de nuevo en la plaza el próximo 8 de diciembre, dijo José Luis Hernández Caudillo, miembro de la citada agrupación.

Explicó que la peña en mención la trasladaron de la empresa piedrera Cinsa, que se encontraba en la colonia Chaveña, para instalarla en la Plaza de Armas con motivo de un aniversario de la fundación de la ciudad.

Luego de eso, le pusieron encima una placa de metal con la inscripción: “Se coloca esta lápida en memoria de Fray García de San Francisco, quien el 8 de diciembre de 1659 estableció la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, considerándose este hecho como la fundación de la Villa de Paso del Norte. Honorable Ayuntamiento, Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 de diciembre de 1942”.





También buscan placa de metal

Fotografías podrían indicar el lugar donde se encuentran los elementos

Sin embargo, dijo Hernández Caudillo, en el Gobierno municipal 1980-1983 la plaza fue remodelada en el último año de esa administración, cuando le instalaron el adoquín, pero quitaron la roca con todo y placa, y la enterraron en ese mismo espacio; se cree que también está ahí la placa de metal, pero no es seguro, se sabrá cuando sea encontrada y desenterrada.

Comentó que miembros de El Juárez de Ayer están gestionando ante la Dirección de Ecología del Municipio, con el apoyo del regidor Ubaldo Solís, que se les permita buscar la roca en el sitio donde la enterraron en la misma plaza, para lo cual contemplan usar varillas de metal delgadas que introducirán en el espacio donde se supone esta la piedra, pues hay fotografías de la fecha cuando fue enterrada.

“Por esas fotografías que se tomaron en 1983 se tiene un lugar estimado de donde está la piedra, que es debajo de una de las jardineras centrales de la Plaza de Armas, y ahí será donde los miembros de El Juárez de Ayer queremos buscar, hacerlo con cuidado para dañar lo menos posible el pasto”, indicó.

Hernández Caudillo dijo que esta labor la pondrán en marcha en cuanto la Dirección de Ecología del Municipio les dé la autorización para ello, y esperan que sea lo más pronto posible.

“Queremos hacerlo pronto para en caso de encontrarla, gestionar que la instalen en el mismo sitio donde la colocaron en 1942 y la idea es hacerlo el próximo 8 de diciembre, fecha del aniversario 360 de la fundación de la ciudad, que es domingo, ya que también el 8 de diciembre de 1659 era domingo, coincidencias que no queremos dejar pasar”, señaló.

El representante de El Juárez de Ayer dijo que en caso de no encontrar la placa de metal, le instalarán una de otro material, quizá plástico, para que no se la roben, pero tendrá la misma inscripción que la colocada en 1942. (Luis Carlos Cano C. / El Diario)