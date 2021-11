Buscan pases humanitarios para menores amparados

Ciudad Juárez.— La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) buscará la próxima semana acercarse a los padres de menores sin afecciones crónicas que hayan ganado amparos y que pese a ello no fueron vacunados contra Covid en Ciudad Juárez, para ayudarlos a tramitar pases humanitarios hacia Estados Unidos en caso de no contar con visa.

El vicepresidente de Salud de la institución, Lorenzo Soberanes Maya, afirmó que espera reunirse el lunes con el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, para analizar la viabilidad, ya que algunos pequeños no pueden cruzar.

“Voy a ver al juez Samaniego, ya está agendado”, indicó el profesional de la salud, y reprobó que el Gobierno de México haya optado en este municipio por no respetar órdenes de inoculación emitidas desde el Poder Judicial, que privilegió el derecho a la salud sobre las políticas del Plan Nacional de Vacunación.

El pasado 4 de octubre el representante del presidente en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, afirmó de forma pública que sí se respetaría lo ordenado por los jueces, pero reculó un día antes de la primera jornada para los pequeños, del 19 al 30 de octubre.

Por ello, ante el anuncio del vecino país sobre que facilitará biológicos Pfizer a niños, niñas y adolescentes mexicanos que puedan cruzar, algunos menores amparados en esta urbe afirmaron que se ven prácticamente obligados a ir a El Paso, pues existe desinterés por parte de la Federación.

No obstante, otros no tienen facilidad de cruzar, al no contar con documento de acceso, y es por ello que la Canaco buscará auxiliar a estos fronterizos que buscan sentirse protegidos ante el SARS-CoV-2.