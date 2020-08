Buscan nuevo proveedor para cajeros de actas

Ciudad Juárez— La Secretaría de Hacienda de Gobierno de Estado busca un nuevo proveedor de los kioscos electrónicos, 20 de ellos instalados en Juárez, ante las quejas que existen contra el funcionamiento del equipo del actual prestador del servicio, dio a conocer la recaudadora de Rentas Laura Marín.

“Los cajeros son concesionados. (La Secretaría de) Hacienda ya está haciendo trato con otro proveedor porque el actual está dando muy mal servicio, pocas veces funcionan, los reportamos y es como si no lo hiciéramos”, se quejó la servidora pública.

Actualmente el servicio lo ofrece la empresa Compuenlaces S de RL MI, que empezó operaciones en el 2018 tras obtener la concesión del servicio por dos años.

El archivo periodístico establece que la operación de los cajeros automáticos para la expedición de actas de nacimiento y posteriormente el pago de impuestos y servicios fue accidentada al cancelarse inicialmente la licitación debido a que una de las tres empresas participantes solicitó y obtuvo un amparo de la justicia federal que anuló el concurso.

Semanas después la misma empresa, representada por Jesús Eduardo Fernández Peralta, con sede en Hermosillo, Sonora, finalmente obtuvo la concesión para prestar el servicio.

Ayer El Diario buscó al empresario en sus oficinas vía telefónica sin resultados positivos; hasta el cierre de esta edición no respondía a la petición de entrevista.

El contrato singado con el proveedor, indican las notas periodísticas, implica el servicio del equipo y mantenimiento de los cajeros, así como la administración del Estado se hace responsable de las formas valoradas –papel de seguridad–, folio y formato.

Debido a los decesos por hechos violentos y a consecuencia del Covid-19, son cientos de personas las que han requerido obtener el acta de nacimiento de su ser querido, sin embargo, se enfrentan a las fallas de los kioscos que no expiden el documento oficial.

“Puedo entender que en los cajeros de Gobierno del Estado en los centros comerciales ninguno esté funcionando, pero que los de Pueblito no sirvan porque no tienen Internet es el colmo. Y en el teléfono ese (614 566 9595) obvio que no contestan… qué coraje”, se quejó públicamente una usuaria luego de intentar en tres ocasiones obtener el documento de identidad.

Mediante un comunicado de prensa, el área de Comunicación Social de Gobierno del Estado dio a conocer que son 20 los cajeros automáticos en diferentes puntos de la ciudad y en cada uno de ellos se pueden pagar 11 distintos servicios.

