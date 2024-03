Buscan migrantes otras puertas para entrar a EU

Ciudad Juárez.- Debido al incremento en la seguridad por parte del Gobierno de Texas en la puerta del muro fronterizo ubicada en el marcador internacional número 36, grupos de migrantes comenzaron a buscar otros sitios para poder adentrarse en Estados Unidos.

Ayer, unas 80 personas se encontraban entre los marcadores internacionales 37 al 45, parte de las cuales caminaban sobre el bordo mexicano en busca de un lugar por donde cruzar el río Bravo/Grande, otras dijeron haber dormido en la orilla del cauce –de lado estadounidense– y otras permanecían retenidas por los militares texanos junto al muro fronterizo.

“Aquí dormimos, estuvo muy fría la noche… yo creo que nos va a tocar caminar hasta Mexicali, ayer crucé por la puerta 38 pero me devolvieron, ya van dos veces que me devuelven, no nos dejan llegar a la puerta 36 con Migración”, narró la mañana de ayer un migrante proveniente de Nicaragua.

Parado en los límites de Ciudad Juárez con El Paso, de lejos veía al menos a 22 personas que permanecían retenidas junto a los barrotes de acero del muro fronterizo por siete agentes de la Guardia Nacional de Texas.

“Ellos cruzaron en la madrugada y ahí los tienen, quien sabe qué vaya a pasar con ellos”, dijo envuelto en una cobija de cuadros junto a tres migrantes más provenientes de Venezuela, Nicaragua y Ecuador.

Mayor seguridad

A la altura del marcador internacional número 40 un grupo de ingenieros de la Guardia Nacional de Texas colocaban rollos de concertina sobre las rejas que instalaron en la orilla del río Grande, como ocurrió el viernes pasado en un tramo cercano al marcador fronterizo 36.

Desde el fin de semana, los agentes estatales mantienen una mayor seguridad en la frontera, con el objetivo de que las personas en situación de movilidad no puedan ser procesadas por la autoridad federal, mientras que grupos de familias con niños, niñas y adolescentes, así como adultos solos, han permanecido resguardándose del viento y las bajas temperaturas entre cobijas y plásticos.