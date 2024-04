Buscan migrantes más puntos de ingreso a EU

Ciudad Juárez.- En medio de los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y del gobierno de Texas, migrantes que llegaron hasta el bordo del río Bravo aseguraron tener tres días intentando llegar con la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, por lo que confesaron que comenzarían a buscar otros puntos de ingreso.

“Nos están orillando a irnos por otros lados, a irnos por las partes verdes, por allá donde no hay nada (el desierto). Yo ya entré dos veces y me han sacado dos veces, de ahí, de la puerta. Yo les digo: déjenme llegar con la Migración y que ellos decidan si me devuelven o no. Pero el soldado sólo me dice: no spanish. Y luego cuando me saca (hacia el río Grande) me empieza a hablar en español”, narró un venezolano parado frente a la puerta del muro fronterizo.

Después de caminar por diversos tramos de la carreta desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, esquivando los retenes del INM y sin poder comprar un boleto de autobús, debido a que no cuenta con un estatus migratorio regular en el país, el sudamericano dijo tener tres días en la frontera con El Paso, sin poder entregarse con el Gobierno federal de Estados Unidos.

“Vamos a tener que buscar otros lugares, más para allá”, dijo frente al marcador internacional número 36, antes de ver que se acercaba una unidad del INM y comenzar a correr por la orilla del río Bravo.

El operativo en el que participan 210 agentes federales de Migración, apoyados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), comenzó sobre el bordo del río Bravo el pasado lunes 1 de abril y se mantendrá por al menos un mes.

Por su parte, la vigilancia en el bordo estadounidense suma ya 15 meses, aunque durante 2024 se ha reforzado desde la altura de la Plaza de la Mexicanidad hasta el Libramiento, con kilómetros de rollos de púas en el área del cauce internacional.

“Ellos no van a parar la migración, pero la están dificultando”, lamentó el venezolano quien pidió omitir su nombre, antes de huir corriendo de las autoridades mexicanas, al igual que dos hombres más de Venezuela y Ecuador.

