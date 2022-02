Buscan mejorar atención a personas con discapacidad

Ciudad Juárez.— Ya sea a través de capacitaciones al personal o por medio de intérpretes certificados, diferentes áreas de Gobierno del Estado buscan mejorar la atención a usuarios con alguna discapacidad, en un intento por brindar un trato digno a la persona.

De acuerdo con Ignacio Díaz, coordinador del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación (Comupred), en la ciudad aún queda mucho trabajo por hacer en materia de inclusión, debido a una falta de supervisión por parte de los “tomadores de decisiones” hacia sus colaboradores y la forma en que tratan a la ciudadanía, lo que no permite un verdadero avance.

PUBLICIDAD

“Una cosa son los discursos de inclusión, pero la realidad es muy distinta, considero que la participación de quienes estamos sufriendo discriminación es muy importante escuchar su voz, porque los tomadores de decisiones desconocen la problemática y la manera en que su personal trata a la ciudadanía”, expresó.

Recuerdan caso de Licencias

Lo anterior, luego de que el pasado lunes Gerardo Mares, un hombre con discapacidad auditiva, se manifestó afuera de la oficina de Licencias para denunciar un trato discriminatorio ocurrido el jueves 17 de febrero, cuando se le dijo que por su condición “representaba un peligro para la sociedad”.

Ante esta situación se cuestionó a instancias de Gobierno para conocer con qué protocolos cuentan para dar una atención digna a personas con discapacidad o que hablan un idioma distinto al español.

Karina Armendáriz, del área de Comunicación Social del DIF estatal, lamentó que a raíz de lo ocurrido el lunes se voltee a ver la situación que viven varios ciudadanos al no contar en el sector público con las herramientas para dar la mejor atención, sin embargo, reiteró que desde dicha instancia se buscará promover una serie de capacitaciones en un intento por dar un servicio adecuado.

“Como DIF estatal tenemos diferentes centros de rehabilitación física en donde llegan personas con diferentes discapacidades y que necesitan de algún tipo de apoyo; en estos casos hemos dado capacitación al personal, tal vez no con la profundidad que quisiéramos, pero con el objetivo de que a nadie se le niegue la atención. En la mayoría de las ocasiones les pedimos a los usuarios que presentan esta condición a que acudan acompañados, no porque no se puedan valer por sí solos, sino porque por ejemplo, a alguien que no pueda ver, se le lee el documento que tramita para que tenga certeza de lo que va a firmar, entonces el acompañante es para que él sienta esa confianza de que su documento lo está realizando de forma totalmente segura”, explicó.

No hay capacitación en lengua de señas

Respecto a si en la dependencia cuentan con personal capacitado en lenguaje de señas, la funcionaria indicó que no, sin embargo, dados los sucesos ocurridos el lunes, se plantearía a los titulares de áreas como el DIF y Desarrollo Humano.

Por otra parte, la coordinadora del Registro Civil en Ciudad Juárez, Karla Gutiérrez Isla, indicó que una vez detectada una persona con discapacidad, el personal tiene la instrucción de brindarle ayuda especial para darle prioridad a su trámite.

Gutiérrez detalló que en el caso de las personas con discapacidad que sepan leer y escribir, se hace uso de equipos de cómputo para que el usuario pueda comunicarse con el personal y hacer su solicitud, mientras que si el contribuyente no habla español, se hace uso de un traductor digital para atender de manera primaria la petición. En ambos casos, si no es posible establecer comunicación, se pide el auxilio de un intérprete, con el objetivo de no negar atención.

Sin accesibilidad para débiles visuales

En un recorrido realizado por las oficinas de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, conocidas como “Pueblito Mexicano”, se pudo constatar que, si bien cuentan con accesos para sillas de ruedas, cajones de estacionamiento reservados y protocolos de atención, esto se encuentra enfocado a discapacidades motrices, pues el inmueble no cuenta con guías para débiles visuales o placas en braille.

Juárez, sin solicitudes de actas en braille

A pesar de que desde agosto del año pasado Ciudad Juárez cuenta con una impresora especial para la expedición de actas en formato braille, en lo que va del 2022 el Registro Civil Zona Norte no ha recibido solicitudes para otorgar documentos con estas características.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal del Registro Civil, en lo que va del año la dependencia ha expedido 40 actas de nacimiento en este formato en toda la entidad, todas ellas del municipio de Chihuahua, por lo que en próximas semanas se podría dar inicio con una campaña para que más personas puedan solicitar este documento de identidad, según explicó el titular de la oficina, Rafael Corral.

El funcionario indicó que este tipo de actas sólo puede ser impreso en Chihuahua y Juárez, debido a que sólo en estos dos municipios se cuenta con el equipo necesario. Corral Valverde destacó la importancia de otorgar a usuarios con alguna deficiencia visual un documento especial para ellos, como parte de los trabajos que se hacen en materia de inclusión.

“Es importante que dichas personas tengan la certeza de lo que dice su acta de nacimiento, a fin de que pueda conocer sus datos esenciales, realizar cualquier trámite, sabiendo exactamente los datos que se manifiestan en el acta, todo para brindar certeza jurídica”, comentó.

Por su parte, Karla Gutiérrez Isla, coordinadora del Registro Civil en Ciudad Juárez, informó que de septiembre a diciembre del 2021, la dependencia únicamente otorgó dos actas de nacimiento a personas con discapacidad visual, mientras que en lo que va del 2022 no se han recibido peticiones en ese sentido.

Según archivo periodístico, a mediados de agosto del año pasado, Gobierno del Estado implementó la expedición de actas en Braille, en donde a través de un programa especial en coordinación con el Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC), se entregaron 43 certificados en Ciudad Juárez y 32 más en la ciudad capital para un total de 75 expedientes.