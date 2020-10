Buscan llevar ante CIDH caso Marisela

Ciudad Juárez— Sin fe en las autoridades mexicanas, para las cuales está cerrado el caso, familiares, abogados y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua (Cedehm) buscarán llevar el caso de Marisela Escobedo Ortiz a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo que se busca es que el Gobierno de México reconozca su falla al absolver a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo; que investiguen el asesinato de Marisela; que se cree un apoyo especial para los hijos de las mujeres desaparecidas y que se otorgue una compensación económica a la familia que tuvo que huir a Estados Unidos a pedir asilo político, señaló Juan Manuel Frayre.

A través de las plataformas digitales del Cedehm, el hijo de Marisela y hermano de Rubí Marisol, fue entrevistado por la abogada del Cedehm, Ruth Fierro, en cuya entrevista destacó que el objetivo de participar en el largometraje de Netflix fue inspirar a otras madres y familias.

La familia aceptó participar en el largometraje “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, dirigido por Carlos Pérez Osorio y producido por Laura Woldenberg, para que la muerte de Rubí Marisol no sea en vano y su historia y la de su madre reflejen lo que vive Ciudad Juárez, el estado y el país, destacó Juan Manuel.

“Una de las cosas que me convencieron cuando Carlos se me acercó con el proyecto fue que me dijo que él buscaba inspirar. Nosotros ya habíamos participado en otras cintas que eran más el reclamo, el exigir a las autoridades. Con esta película se buscó inspirar a otros padres, a otros hermanos que levanten la voz y busquen un cambio a ese problema… Son 30 años ya que se están perdiendo las jóvenes, que venga a haber una solución, una esperanza al menos de que las madres de Ciudad Juárez, que puedan salir sus hijas y –ellas– sepan que van a regresar a su casa”, apuntó.

Tras la reacción que ha tenido el documental que se estrenó el pasado 14 de octubre, el fronterizo aseguró que se está logrando el objetivo, “para mí las autoridades ya no me van a dar una respuesta, le sigue a alguien más buscar que ellos actúen.

El mayor de los cinco hijos de Marisela, asesinada el 16 de diciembre de 2010 en las puertas de Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde se manifestaba para que las autoridades detuvieran al asesino de su hija, dijo ayer que se está buscando presentar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Mi fe en las autoridades no existe, para mí es una pérdida de tiempo, mi mamá fue a las autoridades locales, a las autoridades del estado, a la federación; regresó al estado, el estado filtró información al crimen organizado. Y me doy cuenta que las autoridades no me van a dar una respuesta”, lamentó.

Sin embargo, lo que busca al llevar el caso a la CIDH es que el Gobierno de México reconozca su falla desde el momento en que absolvieron a Sergio Rafael, hasta el asesinato de Marisela y el cierre del caso.

“Para ellos el caso está cerrado, pero jurídicamente eso es imposible (…) que reconozcan su culpa porque fue culpa de ellos, porque así fue. Esto se pudo haber solucionado… me parece que es justo que reconozca su culpa y que reconozcan lo que no hicieron”, pidió quien siempre acompañó a su mamá en su lucha.

También pidió que se investigue al hermano de Sergio Rafael, quien fue identificado por el testigo como el asesino material de Marisela.

“Que se investigue a los autores materiales, pero también a los autores intelectuales del asesinato de mi mamá”, y que “que la muerte de Rubí no sea en vano, que se cree ayuda para los hijos de las jovencitas desaparecidas, psicológica, no sé… se necesitan policías”, agregó.

Y también pidió una compensación económica para la familia, ya que Marisela perdió todo el dinero de su retiro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde trabajaba como enfermera, y toda su familia tuvo que huir a Estados Unidos, donde Juan Manuel estuvo cuatro meses y medio en una cárcel de segregación, debido a que años antes había sido deportado.