Buscan inclusión para niños con autismo

Ciudad Juárez— Gustavo, de 12 años, jugaba en el piso con plastilina; su mirada sólo se dirigía hacia sus manos, mientras su terapeuta buscaba sus ojos y le repetía las instrucciones, pero él se negaba a terminar con su actividad.

“Me di cuenta porque de pequeño no hablaba bien, tenía cinco años, pero hasta los ocho años supe lo que tenía; en la escuela no aprendía, no leía, hasta que un profesor me envió con un neurólogo y fue cuando lo diagnosticaron con autismo, Asperger y ataques epilépticos”, platicó Paloma Selene Rodríguez, madre del menor.

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Concientización del Autismo, un trastorno que padece una de cada cien personas en México; en Ciudad Juárez aún no se cuenta con estadísticas, mencionó Alegría Vázquez Ponce, psicóloga y especialista en el tema.





Primeros síntomas se dan en la infancia

El autismo es una condición de vida y sus síntomas se dan en las primeras etapas de la infancia, en la cual los pacientes pueden tener más marcado alguno de los síntomas, explicó la psicóloga.

Gustavo recibe terapias de socialización y comunicación en la Fundación Unidos por el Autismo.

Lizbeth Escudero, terapeuta de la fundación, precisó que trabajan cuatro áreas del desarrollo en la comunicación y socialización: cognitiva, comprensiva, razonamiento y conductual.

Explicó que en Ciudad Juárez ya se ha dado a conocer más el trastorno, gracias al trabajo de las organizaciones.

“Los niños con el trastorno de TEA siempre han existido, y ahorita estamos luchando con la inclusión en las escuelas, porque nuestros niños son muy rechazados; socialmente no estamos preparados o como docentes no se tiene la capacidad de trabajar o de capacitarnos para tratar este tipo de trastornos”, explicó Lizbeth Escudero.

Egla Ramírez, directora de la fundación, comentó que para obtener recursos económicos y dar más servicios realizarán una actividad en el Lienzo Charro, el próximo 13 de abril a las 4 de la tarde. El costo es de 100 pesos por persona.

Si usted quiere ayudar, pude comunicarse al teléfono (656) 203-75-15.





