Buscan hogares para 30 perritos

Ciudad Juárez— Son 30 perros los que se encuentran resguardados en el refugio de Corazones Nobles y que están a la espera de ser adoptados por una familia que les brinde los cuidados que necesitan, y además que les den una segunda oportunidad tras vivir en situaciones vulnerables.

Actualmente, el refugio independiente se encuentra con importantes carencias para continuar con esta labor, por eso se solicitó el apoyo de la ciudadanía con donativos en especie como croquetas, artículos de limpieza o ayuda en efectivo para atender a los ‘lomitos’ recién rescatados que se encuentran con complicaciones de salud.

Paola Aguirre, rescatista del refugio, dijo que con el fin de recaudar fondos para los canes que se encuentran resguardados en el refugio, han realizado venta de ropa para poder cubrir los gastos, sobre todo de perritos que recién llegaron al inmueble y que tienen afectaciones en su salud, como es el caso de Camilo.

Se dio a conocer que el perrito de un año de edad fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga y son muchos los gastos que se requieren para tratar su salud, por eso solicitaron el apoyo de la comunidad.

“Tenemos un total de 30 rescatados y estamos teniendo problemas para darle atención a los perritos debido a que hay perritos que necesitan cirugía, estamos haciendo todo lo posible por juntar el dinero y eso nos ha orillado a que nos quedemos sin recursos para los demás”, explicó Paola.

Invitó a las personas a que les den una segunda oportunidad a los perros, que han sufrido abandono y que están a la espera de tener un hogar, pues son canes que han sufrido y necesitan sentirse amados y cuidados.

Además, dio a conocer que en lo que va de este año las adopciones de perros han ido a la baja, ya que sólo se ha encontrado hogar para dos ‘lomitos’, a diferencia de años anteriores, en los que la cifra ha sido mayor, con hasta 20 canes que han recibido una segunda oportunidad.

“Está muy tranquila la adopción, nada más he tenido una y han adoptado dos perritos en este año, a la gente no le agrada rescatar perritos mestizos, yo les pido que le den una oportunidad a un ser que ha sufrido bastante y no se van a arrepentir porque va a llegar una gran alegría a sus casas”, expresó la rescatista.

Si a usted le interesa adoptar a alguno de estos perros o apoyar al refugio Corazones Nobles, puede llamar al número (656) 125-3362 o ingresar a la página de Facebook Corazones Nobles, para mayor información sobre este proyecto independiente.

