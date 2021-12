Buscan haitianos empleo en Juárez

Ciudad Juárez.— Durante los últimos cinco años Harold Joseph ha viajado desde Haití hasta Estados Unidos, pero al llegar a Ciudad Juárez y conocer la posibilidad de ser deportado por el gobierno de Joe Biden a su país, decidió buscar un empleo en la frontera, en donde hoy será su primer día de trabajo.

Harold es uno de los 35 haitianos que han acudido en los últimos dos días al módulo del Servicio Nacional de Empleo ubicado en el edificio del Consejo Estatal de Población (Coespo), en busca de trabajo en esta frontera, informó Meyvi López, encargada del área de la Atención a Migrantes del SNE.

El primer día llegaron 20 caribeños, 12 de los cuales fueron contratados ese mismo día como guardias de seguridad, mientras que ayer la funcionaria federal apoyó al resto a tramitar su Clave Única de Registro de Población (CURP) y número del Seguro Social, para que pudieran ser contratados cinco más.

“Ayer (martes 21 de diciembre) vinieron 21 personas a buscar trabajo y 20 eran de Haití, la otra era de Guerrero; hoy vinieron 15 más, todas de Haití. La mayoría tienen estudios de secundaria, uno de ingeniería y uno licenciatura en lingüística; hablan criollo, francés, español y algunos portugués y poquito inglés”, informó López después de entrevistarlos y ofrecerles la información necesaria para que puedan laborar en Ciudad Juárez,

Ayer le dijeron a Harold, que había una oportunidad de trabajo y fue citado a entrevista a las 4:00 de la tarde, pero él decidió llegar desde las 8:00 de la mañana, “por la necesidad de trabajar”, aseguró.

El isleño de 31 años de edad salió de Haití el 5 de octubre de 2016, y hace casi dos meses llego a Tapachula, Chiapas, en donde pidió un permiso temporal para vivir en México ante el Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo personal lo trasladó el 4 de diciembre en un camión hasta Cancún, de donde al conseguir los documentos tomó un camión a la Ciudad de México y luego otro hasta Monterrey, pero un amigo le dijo que viniera a Ciudad Juárez.

“Un amigo me dijo, en Ciudad Juárez, ahí puedes conseguir trabajo y estar más tranquilo, cerca de la frontera. No puedo meterme (a Estados Unidos), porque están haciendo deportación, yo me quiero quedar aquí, trabajar un par de años, si se puede tres, cuatro, cinco años y después si hay posibilidad yo me puedo meter allá (a Estados Unidos)”, dijo el haitiano quien viaja con su hijo de dos años y con la mamá del niño.

En Ciudad Juárez vive en una casa con 10 haitianos más, en donde él paga 4 mil pesos por la renta de un solo cuarto, por lo que necesita el trabajo para poder pagar el alquiler, la comida y poder vivir en la ciudad.

Actualmente, el SNE cuenta con 337 plazas vacantes en 34 puestos distintos en la ciudad, pero ayer la encargada de Atención a Migrantes hizo un llamado a las empresas para que le den una oportunidad a los migrantes de Haití que buscan trabajo.

El coordinador general del Consejo Estatal de Población (Coespo), destacó que Ciudad Juárez es una frontera formada por migrantes y que cada vez llegan poblaciones de distintas nacionalidades, en las últimas semanas de Haití, quienes buscan la inclusión laboral.