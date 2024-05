Buscan fomentar el voto rarámuri

Ciudad Juárez.- Aunque la comunidad rarámuri cuenta con su propia forma de gobierno, a través de elecciones internas de autoridades tradicionales, los líderes de la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez buscan fomentar el voto el próximo 2 de junio, para ejercer su derecho a elegir.

“No hay participación de involucrarse mucho en la política externa o en la política mestiza, no (como candidatos), no hay un arreglo o algo. A nosotros (las autoridades tradicionales) nos hacen la invitación de ir a votar, nos dicen que es importante la votación para tener voz, para exigir los derechos o las necesidades. Se nos invita para que no nos roben los votos”, explicó Rosalinda Guadalajara Reyes, habitante de la colonia ubicada en las faldas de la sierra de Juárez.

Dijo que durante las campañas algunos candidatos llegan a la colonia creada hace aproximadamente 30 años en el poniente de la ciudad, la cual es habitada por 117 familias. Los candidatos acuden para darse a conocer, pero ellos no hacen algún compromiso con ninguno.

“Nosotros elegimos por quién votar, pero no hay arreglos para hacer campañas. Algunos no quieren votar porque dicen que no hay un cambio real” por parte de las autoridades chabochis (mestizas), comentó.

Dijo que quienes salen a votar son generalmente los más grandes, por lo que en sus reuniones quincenales se les ha recordado que es importante que acudan a las urnas también los más jóvenes.

La rarámuri, quien durante seis años fungió como segunda gobernadora de su colonia, indicó que actualmente existe una mayor participación de las habitantes de su comunidad en la función pública, pero dijo que dentro de su colonia no se les ve como funcionarias.

“Sí hay un involucramiento, pero en la comunidad nosotras no podemos llegar y decir que somos servidoras públicas; cuando estamos en la comunidad, nosotras somos miembros de la comunidad y así nos ven, no nos ven como funcionarias”, explicó.

La originaria de la Sierra de Chihuahua trabaja desde la administración pasada en el Instituto Municipal de las Mujeres, en donde se encarga de apoyar a los habitantes de las comunidades indígenas que habitan en la ciudad, mientras que Verónica Palma labora desde hace poco más de un año en la Dirección General de Desarrollo Social del Municipio, en el área de Atención a Pueblos Originarios.

Evelyn María Cera Domínguez trabaja desde hace siete años en la Secretaría de Comunidades Indígenas del Estado (antes Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, Coepi), y desde octubre de 2021, Mayra Karina Castillo Tapia funge como regidora en el Municipio de Juárez.

Pero en la colonia Tarahumara sólo son reconocidos como autoridades los “siríames”, hombres y mujeres que integran su autoridad tradicional, entre los que se encuentran gobernadores, presidentes, capitanes, tenientes, consejeros y tesoreros, entre otras figuras, quienes son retirados de su puesto por la comunidad cuando no hacen un buen trabajo o cuando ellos deciden retirarse. (Hérika Martínez Prado / El Diario)