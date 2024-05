Buscan familiares y Fiscalía a hombre desaparecido

Ciudad Juárez.- La Fiscalía y familiares de Axel Leonardo Reyes Pérez solicitan ayuda de la ciudadanía para localizarlo.

De acuerdo al reporte interpuesto por la familia, fue visto por última vez el 02 de mayo del presente año a las 14:00 horas.

La madre del joven ha solicitado apoyo a través de redes sociales publicando fotografías y la pesquisa de su hijo en grupos de personas desaparecidas.

"Les pido a toda la comunidad de Ciudad Juárez que por favor me ayuden a encontrarlo o a encontrar una señal sobre mi niño, lleva más de una semana desaparecido, no saben el dolor y el sufrimiento que genera para su familia y para mí no saber nada sobre él, no habrá día que descansemos hasta saber su paradero por favor ayúdenme a regresarlo con su familia, no buscamos quién? ni cómo?, solo buscamos que lo regresen o algún dato sobre él. Te seguimos buscando AXEL LEONARDO REYES PEREZ" indica el mensaje de la desesperada madre.

Cualquier información se puede llamar a la Unidad de Personas Ausentes o Desaparecidas al número 656-629-33- 00, extensiones 56454 y 56455.