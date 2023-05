Buscan evitar más hechos violentos en planteles

Ciudad Juárez.- Mientras que sus seres queridos velaban ayer al estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 128 que perdió la vida el pasado martes al ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones del plantel, padres de familia y alumnos se reunieron para proponer medidas para evitar que un hecho como éste vuelva a ocurrir.

El cuerpo de Ulises R. L., de 16 años de edad, fue llevado a una sala de velación donde se proyectaron sus fotografías ante las lágrimas de quienes se encontraban en el lugar para darle el pésame a su familia.

El hecho violento del que fue víctima el estudiante ocurrió cuando acababa de salir de clases del plantel, el cual se ubica en las calles Mora y Nueva Zelanda del fraccionamiento Oasis, evento en que otra alumna de sexto semestre fue víctima circunstancial, según mencionaron sus compañeros.

Padres de familia de cuarto y sexto semestre del CBTIS 128, en compañía de sus hijos, fueron citados ayer a una junta en las instalaciones del plantel para tratar el tema del hecho violento que trastocó a la comunidad estudiantil.

“Yo sentí muy feo porque es un compañero, no lo conocí, pero no dejo de sentir empatía por él y por sus papás, me sentí también asustada porque nosotros salimos de la escuela con el fin de llegar a nuestra casa y sin querer a algunas personas también les llegó a tocar por estar ahí paradas o por ir pasando y eso sí genera miedo”, dijo Alondra, alumna del plantel.

‘La educación comienza

en nuestra casa’

Jovita, una de las madres que acudió, consideró que la responsabilidad de lo que ocurre es también de los padres de familia.

“Es muy triste lo que ha pasado, tenemos que poner más atención principalmente a nuestros hijos porque ahorita quizá le echemos la culpa al plantel, a la inseguridad, pero la educación comienza en nuestra casa, debemos de esculcarle la mochila a nuestros hijos, todos los días si es posible, revisar su ropa, que no haya armas, que no haya drogas, explicarles que si los incitan a consumir hablen con uno para tomar medidas de seguridad”.

Dijo que lo más importante es generarles confianza para que no se queden callados por temor.

Exigió, además, que haya más vigilancia, sobre todo a las 2:00 de la tarde, cuando hay más congestionamiento debido a que unos ingresan y otros van saliendo.

“Es frustrante, pero es que tenemos que involucrarnos todos, tanto los papás como los directivos y hacer algo, porque no puede estar pasando esto, al menos yo que mando a mi hijo solo en carro, sí me da pendiente eso”, mencionó Ivonne, otra de las madres de familia.

El hijo de Ivonne estaba platicando minutos antes con la estudiante que fue alcanzada por las balas, ya que es su compañera en el grupo.

“Yo pensé lo peor y sí le dije a mi hijo: ‘por algo pasan las cosas’, es algo muy delicado y yo pienso que en todas las prepas es lo mismo y por eso debe de haber más seguridad en todas las prepas, no nada más aquí, simplemente desde secundaria, porque es cuando empiezan los adolescentes con inquietudes”, añadió.

María, quien también llegó acompañada de sus hijos, dijo que ante el temor que dejó este suceso, los dejará justo en la puerta de la escuela y ahí mismo los recogerá.

“Tenemos preocupación porque no hay seguridad para los hijos, yo tengo un hijo de cuarto semestre y mi hija de sexto y sí estamos preocupados por la falta de seguridad que hay”, comentó.

La estudiante lesionada

fue víctima circunstancial

Compañeros de Camila, la estudiante que resultó lesionada en este hecho, aseguraron que no iba en compañía de Ulises, sino que sólo pasaba por el lugar y fue alcanzada por las balas.

“La muchacha que fue agredida es mi amiga y sí fue un balde de agua fría, yo pensaba en llevarla a su casa minutos antes y me dijeron después que pasó eso y fue algo muy impactante. Antes de irme ella estaba conmigo, ella vive para donde yo vivo y le dije que si la acercaba su casa, pero ella tenía que entregar unos pedidos sobre unas flores tejidas que vende”, mencionó un estudiante.

Otros de sus compañeros también mencionó que ella no era el blanco del ataque y que fue víctima circunstancial.

“Me siento muy triste, no le tocaba a ella, estaba en el lugar incorrecto”, dijo otro estudiante que no ha tenido contacto con ella después de los hechos, pero aseguró que está preocupado por su salud.

Exigen condiciones

de trabajo seguras

Alumnos que llegaron a la junta fueron cuestionados sobre las declaraciones que dieron algunos maestros en el sentido de que dentro del plantel se vende y se consume droga.

“Yo no he visto la venta, pero sí he visto mucho el consumo sobre todo en las canchas, ahí es de que 24/7, siempre están quemando, pero así dentro de los salones no me ha tocado ver el caso, pero sí mucho en las canchas y antes era para el estacionamiento de atrás, se dice campo desértico, había una montaña de bancas, ahí atrás es donde siempre fumaban y lo retiraron por lo mismo”, dijo uno de los alumnos que llegó a la reunión.

Una de los docentes había mencionado que los mismos alumnos entran a clases drogados y adormilados y que todos saben quién vende y quién consume, por lo que ya se habían manifestado el 1 de mayo para exigir condiciones de trabajo seguras.