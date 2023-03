Buscan evitar asentamientos irregulares en construcción de nuevo libramiento

Ciudad Juárez.— El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Gabriel Valdez, realizó un recorrido la tarde de ayer por las zonas cercanas a donde se construirá el libramiento que conectará a Samalayuca con el puente internacional Guadalupe-Tornillo, para evitar que en el lugar empiecen a generarse asentamientos irregulares de vendedores informales, según informó.

Dijo que debido a que la nueva obra generará desarrollo tanto comercial como de vivienda, es necesario que las distintas dependencias empiecen a trabajar en lo que les corresponde para evitar problemáticas como un crecimiento desorganizado y el comercio informal.

De acuerdo con la información que había dado a conocer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el libramiento Guadalupe-Tornillo será inaugurado en mayo y vendrá a desviar el tráfico pesado que circula por la ciudad. La obra es realizada por el Gobierno federal y hasta el momento lleva un 85 por ciento.

“Ustedes saben que según se ha anunciado por las instancias correspondientes, allá por el mes de mayo estará terminado el libramiento de Samalayuca hasta Guadalupe; esto significa que la actividad o transferencia con los Estados Unidos, el cruce fronterizo en sí mismo va a generar un impacto en el desarrollo urbano, sobre todo en la comunidad de Porfirio Parra, en donde está asentado este importante cruce”, mencionó ayer Gabriel Valdez.

Dijo que la Sedue busca apoyar al Municipio de Juárez para anticiparse al desarrollo que pueda generar el cruce fronterizo una vez que esté abierto el libramiento.

“Hay que generar un instrumento que regule, que ordene el crecimiento de esta población, que es inminente; ya tenemos conocimiento o antecedentes de que una vez que esto empiece a operar va a tener un impacto, queremos evitar algunas situaciones como las que tenemos en otros cruces, en donde no sea una ocupación ordenada del territorio, que no se empiecen a poner una serie de negocios que en su mixtura no embonen en un buen desarrollo de la zona”, puntualizó.

Para tratar ese tema ya se han realizado reuniones entre el Estado y el Municipio y ayer se hizo el recorrido de manera física, indicó.