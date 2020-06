Buscan en el estado a agentes prófugos

Ciudad Juárez— Agentes de la Fiscalía buscan en todo el estado a dos policías estatales preventivos en calidad de prófugos, acusados del delito de robo con agravante, informó la dependencia.

Ambos forman parte del grupo de 11 oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) presuntos responsables de allanar y robar el 30 de enero el domicilio de José Ángel Magaña Monge, quien fue asesinado el 22 de marzo en esta ciudad después de varias amenazas por su denuncia.

La dependencia informó que uno de los agentes prófugo estuvo internado en un hospital meses atrás, por lo que se presume que ya abandonó la ciudad.

Confirmó que este agente fue víctima de un atentado contra la corporación hace seis meses y resultó con un balazo en la cadera.

Los dos prófugos dejaron de presentarse a laborar desde que nueve de sus compañeros fueron detenidos la noche del pasado miércoles 3 del presente mes.

Se conoció que la búsqueda se extendió a nivel estatal y en próximas fechas se boletinará a los dos elementos ausentes a nivel nacional.

Los ministeriales confirmaron en varios domicilios de esta ciudad y de la capital que los dos requeridos no han sido localizables.

Los agentes detenidos actualmente, por el caso Magaña Monge, son Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A., quienes integraban el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la CES, que operaba en todo el estado.

Según el asesor jurídico de las víctimas, Saúl Trejo Torres, la mayoría de los agentes actualmente bajo proceso penal son originarios de la ciudad de Chihuahua.

Los dos prófugos también tendrían participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza, delitos por los que fueron acusados por la víctima antes de ser asesinada.

El robo que denunció José Ángel fue de 96 mil pesos en efectivo, 4 mil 800 dólares, dos cadenas de oro, tres chamarras negras marca Versace con valor de 150 dólares cada una, talla XL; 8 botellas de whisky y jugos.

