Buscan con fotobordado visibilizar a desaparecidos

Ciudad Juárez.— A través del fotobordado, jóvenes buscan visibilizar las pesquisas de mujeres y hombres desaparecidos en Ciudad Juárez, así como de juarenses que han sido privados de la libertad en otras partes de Chihuahua o del país.

“La mayoría de las pesquisas son en blanco y negro, entonces se intervinieron por medio del arte textil. Lo que hicimos fue acercarnos con las familias, pedirles permiso para usar los rostros de sus familiares. Las familias nos dieron una plática de qué fue lo que pasó; los chavos estuvieron presentes, escucharon y luego bordaron las imágenes”, explicó Gustavo Méndez, un estudiante de Sociología que impartió el taller de fotobordado a un grupo de jóvenes del Centro de Asesoría Promoción Juvenil (Casa) Kolping, ubicado en la colonia Luis Olague.

Narró que la idea surgió luego de que en la pandemia aprendió a bordar y tomó cursos de fotobordado, lo cual consiste en la intervención del bordado en imágenes fotográficas.

“Para mí era algo muy novedoso y empecé a hacer ilustraciones. Después, me surgió la idea de utilizar el arte compartiendo en un taller con chavos del Centro de Asesoría Promoción Juvenil; yo lo que quería era tocar la identidad de Juárez”, por eso dividió en tres actividades el taller que impartió a jóvenes de entre 15 y 25 años, la mayoría de ellos estudiantes de preparatoria en Kolping.

La primera actividad fue llamada “Íconos de la Ciudad’, por lo cual se les proyectó un documental sobre Margarita Gándara Orona, “Mago”, la muralista conocida por su trabajo con azulejos, y luego de conocer su vida y sus obras, recorrieron sus murales en la ciudad, les tomaron fotografías y posteriormente los intervinieron con los hijos.

“Algunos no conocen la ciudad, y lo que hacíamos era que por ejemplo íbamos al Monumento y yo les daba información de algo y tomábamos foto, ellos se apropiaban de la fotografía que era de ellos, y bordaban algo que quisieran resaltar de la imagen. De eso se trata el fotobordado, resaltar en la fotografía lo que se nos hizo algo que sea muy significativo”, explicó sobre la segunda actividad que realizaron.

Y la tercera fue llamada “Dando Color”, la cual consistió en la intervención a las pesquisas de hijos y familiares del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, el cual es acompañado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), y de la agrupación Madres de Fe, a quienes se les entregaron el fin de semana los fotobordados.

Solidaridad y visibilización

La principal intención es la solidaridad, pero también el buscar la visibilización de la comunidad, explicó el activista a las madres y familiares, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Uno de los rostros bordados fue el de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida el 4 de agosto de 2008 a los 19 años de edad, el cual fue entregado a su mamá, Luz del Carmen Flores.

“Yo soy Luz Angélica Mena Flores, hace catorce años salí a buscar trabajo, ya no pude regresar a casa. Desde entonces mi madre me busca, triste y desgraciadamente no hemos podido reencontrarnos pero no perdemos la esperanza de poder estar juntas de nuevo. Hoy mi grito es silencioso pero con mucha fuerza”, escribió la madre, quien siempre lleva el rostro de su hija plasmado en una playera a la altura del pecho.