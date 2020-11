Buscan comprar tanques de oxígeno y prestarlos

Ante los problemas que presentan personas para conseguir oxígeno y tratarse el Covid-19, el Consejo Coordinador Empresarial busca comprar tanques para prestarlos a quienes los necesiten.

Eduardo Ramos Morán, quien está a cargo de la Mesa de Control y Seguimiento Ciudadano, comentó que desde la iniciativa privada se busca apoyar de esta manera, al mismo tiempo que se analizan otras opciones de oxigenación como suplemento respiratorio.

Mencionó que la alta demanda y la baja oferta que hay de tanques por el rebrote provocó una proveeduría irregular, por lo que se analiza cómo mejorar la logística.

“Mucha gente cuando le preguntas si la llevas al hospital no quiere ir y muchos juarenses se están muriendo en sus casas, no sé si por falta de dinero o porque no se tiene conocimiento de dónde están los médicos, por lo que estamos detectando qué especialistas tienen la autorización para prescribir oxígeno”, dijo.

El Diario ha evidenciado cómo desde las 3:00 de la mañana juarenses esperan afuera de establecimientos haciendo largas filas en sus automóviles, para conseguir oxígeno para sus familiares enfermos de Covid-19.

Este fenómeno se presenta desde hace al menos tres semanas.

Uno de estos lugares es el que se encuentra en la avenida Tecnológico y calle Camargo, donde los vehículos dan vuelta por varias cuadras.

Además, ante la saturación de los hospitales de la ciudad, muchas personas prefieren atender en casa a sus familiares que presentan bajos niveles de oxigenación.

Sin embrago, Ramos Morán comentó que se tiene detectado que muchas personas están automedicándose el oxígeno sin una receta médica.

“El oxígeno debe tener prescripción médica, vemos cómo personas están comprándose tanques de oxígeno, pero no se están acercando a los médicos. El oxígeno es un arma de dos filos, si tú mismo sientes que te falta la respiración y vas a comparte un tanque y abres la manivela para respirar, te puedes ahogar con dióxido de carbono”, comentó.

“Las personas deben tener mucha información para que el uso correcto les ayude a salvar vidas y que no sea un mediamente que te autoprescribes y te lesiona en vez de ayudar”, dijo.