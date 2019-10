Buscan casas abandonadas para familias necesitadas

Con la intención de promover que las casas abandonadas en distintos puntos de la ciudad sean vendidas a familias que las necesitan y que por distintas razones no tienen acceso a créditos bancarios o no cotizan para el Infonavit, se creó aquí el llamado Grupo Centenario Hogar para Todos, y este miércoles se manifestaron en la presidencia municipal para pedir el apoyo del alcalde para estas personas.

“Lo que se pretende es que las casas abandonadas, en especial las que están más deterioradas y que son ya tapias, sus propietarios las vendan a estas familias que necesitan donde vivir, pues no se trata de invadirlas y apropiarse de ellas”, dijo Ángel Rodríguez, dirigente de la agrupación.

Comentó que un movimiento similar al del Grupo Centenario se creó hace cinco años en la ciudad de Chihuahua y han obtenido buenos resultados en beneficio de gente sin casa, por eso buscan aquí lo mismo.

Durante la manifestación en la presidencia municipal, los miembros de este grupo fueron atendidos por Arturo Ayala, director de Asentamientos Humanos, quien les ofreció acudir este jueves ante el Infonavit, a fin de ver la posibilidad de que estas familias puedan acceder a casas abandonadas, a lo que los solicitantes accedieron.

Rodríguez señaló que están buscando viviendas en zonas que no sean de mucho riesgo, sobre todo en fraccionamientos de la zona suroriente de la ciudad como Finca Bonita, Los Arcos, Parajes del Sur y Las Torres, entre otras áreas residenciales en ese sector.

Comentó que en algunos fraccionamientos ya han ocupado casas que eran prácticamente tapias, las limpiaron y luego las acondicionaron para vivir; esto lo hicieron en Finca Bonita, en donde detectaron que en dos calles había solo ocho casas habitadas de un total de 40, pero ahora ya están casi todas habitadas y la situación ha cambiado para bien de quienes viven ahí.

“Cuando llegamos a un fraccionamiento, le tomamos foto a la casa de cómo se encontraba y como queda después de que es limpiada y acondicionada para que sea un lugar digno para habitarla”, expresó.

Rodríguez dijo que están apoyando a familias que no tienen dinero para hacerse de una casa, que no puede acceder a créditos de Infonavit porque su trabajo no se los permite, o no tienen empleo, son gente mayor, o también porque no tienen acceso a un crédito bancario.

Hasta ahora no han logrado que les vendan alguna de esas casas, aunque si hay gente que vive en las que fueron abandonadas, pero buscan adquirirlas legalmente, indicó.

Comentó que Grupo Centenario está integrado por alrededor de 200 familias que tienen la intención de adquirir una casa de las que están abandonadas, sobre todo en la zona suroriente de la ciudad.