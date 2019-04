Buscan cambio en personas a través de la neurociencia

A través de una caminata por 5 metros de brasas es como un grupo de personas desafiará el poder de la mente para demostrar el impacto que las emociones y pensamientos tienen en cada proceso físico.

Mariana Peña, encargada de marketing y ventas de la empresa chihuahuense Neuro Entrenamiento, que se dedica a utilizar la neurociencia para lograr cambios en empresas y personas por medio del funcionamiento cerebral, expuso que será un taller para romper creencias personales y reflexionar por qué no logramos ciertos procesos.

Dio a conocer que entre lo más importante del evento los mismos asistentes van a quebrar con sus manos una tabla de madera de tres cuartos de pulgada de grueso, y con este material ellos mismos armarán el camino de brasas para prenderle fuego y caminar sobre él sin quemarse.

“Ya lo tuvimos en la ciudad de Chihuahua el 16 de febrero. La metáfora que es la caminata sobre brasas es al último, pero todo el día es una preparación un poco intensa para poder llegar a ese punto donde no te quemes, hemos tenido varios entrenamientos y hasta ahorita ninguna persona ha salido lesionada”, dijo.

Expuso que tanto las personas como nuestra mente nos ponen límites que aceptamos y que el cerebro por comodidad se mantiene donde no pueda realizar esfuerzo, por ello como parte de este curso se analizarán características cerebrales como la realidad y el pensamiento, y cómo funciona respecto a ciertas cosas con el significado que le damos.

“Yo estaba en mi proceso de bajar de peso y pues no lo iba a lograr porque no cambio la creencia que tengo sobre ciertas comidas, por ejemplo, me gusta mucho el elote, las papitas, pero ¿qué significa el elote para mí? A lo mejor tranquilidad, entonces no es nada más la comida, para otros es el cigarro y muchas cosas que creemos que el cerebro nos da la información pero no”, mencionó.

“Todo el curso es con base en el funcionamiento que tiene el cerebro respecto a todo lo demás, la fisiología de las personas, tu manera de vestir también significa algo, todo eso lo explicamos, es cómo funciona y cómo se plasma”, mencionó Peña.

Finalmente comentó que las brasas son el significado que cada uno dará, desde problemas laborales, familiares, oposiciones y críticas, que por medio del proceso mental el cerebro no permitirá que se quemen.

Este entrenamiento será hoy de 8:00 de la mañana a 8:30 de la noche en el hotel Holiday Inn de la avenida Tecnológico y tendrá un costo de 5 mil pesos por persona, y será impartido por el coach de vida Carlos Servín, especialista que viene de Monterrey pero ha aplicado esta filosofía a nivel internacional. (Abril Salgado)





[email protected]