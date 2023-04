Buscan ayuda para alimentar a felinos

Ciudad Juárez.- El refugio Susy Cats busca la ayuda de la comunidad para alimentar a 130 felinos y continuar con su labor de rescate.

Susana Rentería, directora del refugio, comentó que buscan proteger a las gatas embarazadas y a las que se encuentran amamantando, porque son las que más lastiman en las calles.

“Tenemos muchos gatitos ya listos para ser adoptados, nos enfocamos en proteger a las gatitas embarazadas y a las gatitas que ahorita estén amamantando a sus bebés, porque son las que la sociedad más abandona y las que más lastiman; para mucha gente ellos pueden llegar a ser hasta basura; para nosotros no, ellos son seres maravillosos que nos enseñan la bondad y la compasión”, expuso Rentería.

Agregó que parte de sus labores es buscarles una madre nodriza para amamantar a los recién nacidos que son abandonados por sus dueños.

Mencionó que necesitan croquetas, tierra, donativos de personas o los servicios de veterinarios para que los apoyen con las vacunas.

Rentería señaló que en un mes organizarán un evento en el que pondrán en adopción a los nuevos inquilinos y se anunciará mediante la página oficial de Facebook del refugio.

“Rescatamos a cinco gatitas que estaban embarazadas y que ya tuvieron los bebés en el refugio; ya en un mes más van a estar listos para ser puestos en adopción”, dijo Rentería.

La responsable del refugio comentó que participa en otros eventos a beneficio de rescatistas independientes, por lo que están en vísperas de organizar dos bazares para también apoyar a una compañera que pondrá en adopción a 17 canes. Próximamente será anunciado también por redes sociales.

“La nobleza de un ser humano se mide en cómo tratan los animales, no pedimos que los amen, estamos conscientes que hay gente que no les gusta, pero sí pedimos que los respeten, que no les hagan daño, porque un animal sufre exactamente que tú, siente el hambre exactamente, el dolor como nosotros, pero ellos no se pueden expresar”, manifestó Rentería.

El refugio Susy Cats está ubicado en la calle Venezuela, de la zona Centro.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (656) 316-4709.