Buscan ayuda para adultos mayores

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con la intención de ayudar a los adultos mayores que son atendidos en el asilo Agua Viva, ubicado en la colonia Kilómetro 29, Consuelo Gil está solicitando el apoyo de la comunidad fronteriza con alimentos, pañales para adulto, andadores y otros artículos que necesitan estas personas.

En este hospicio atienden actualmente a 19 adultos mayores que están entre los 70 y los 85 años de edad, todos de escasos recursos económicos; por eso se les proporciona alimentación y cuidados personales, pero en algunos casos también se les ayuda con ropa y artículos de higiene personal, comentó.

La señora Gil dijo que con apoyo de otras personas está juntando artículos que necesitan estos adultos, tanto para alimentarse como para el aseo personal, pero también para movilizarse, ya que por su edad algunos tienen problemas para caminar.

“Necesitamos que la comunidad juarense nos ayude con sillas de ruedas o andadores para estas personas, pues no tienen a alguien que se los pueda comprar, por eso la opción es que sean donados”, indicó.

Explicó que para reunir las despensas que lleven al asilo, están juntando alimentos de cualquier tipo, entre ellos pastas, arroz, frijol, leche, aceite comestible, azúcar, harina, sal, galletas, latas de elote, chícharos y leche en polvo, además de artículos de higiene personal, pañales, guantes, cloro y otros desinfectantes para mantener el lugar en buenas condiciones y lo más limpio posible.

Dijo que en ese lugar necesitan también artículos para la limpieza de las instalaciones como cloro, Pinol, Fabuloso, detergente para ropa, escobas y trapeadores, así como para la higiene personal de los adultos, como papel de baño, toallas húmedas, jabón para las manos, pasta dental, crema para el cuerpo, champú y desodorantes.

Consuelo indicó que es conveniente además apoyar con material de curación como gasas, alcohol, Isodine, vendas, pañales para adulto en tamaño mediano y grande, gel antibacterial, guantes de látex y desinfectantes.

Aunque no forma parte de alguna asociación o no planea formar una, Consuelo dice que lo que le interesa es ayudar a los que menos tienen, pues aunque ella no vive en la abundancia, hay personas que tienen más necesidades, como ocurre con los residentes de este asilo.

