Buscan ayuda para adicción al fentanilo

Ciudad Juárez— El consumo de fentanilo en Ciudad Juárez ha incrementado en al menos un siete por ciento durante el último año a pesar de que muchos de los consumidores no se dan cuenta de que usan esa sustancia, sin embargo les causa rápidamente una muerte por sobredosis, indicó Martín Ruiz, director estatal de los Centros de Tratamiento de Adicciones (Ceadic).

Lizeth Gutiérrez, directora de Ceadic en Juárez, confirmó que los casos de sobredosis en esta ciudad durante el último año incrementaron en un 10 por ciento y en el tratamiento ambulatorio que se ofrece en los Centros de Atención para las Adicciones (CAPA), hubo un incremento de un 30 por ciento de los usuarios que acuden a los servicios para recibir atención para dejar las adicciones debido a que tuvieron un consumo de sustancias sintéticas como metanfetaminas y opioides que pueden ser heroína o fentanilo.

“De igual manera en los establecimientos residenciales que están registrados ante la Ceadic ya hemos tenido tres casos que han llegado a solicitar internamiento por el abuso del fentanilo específicamente”, mencionó.

Por su parte, Ruiz explicó que un grave problema que se ha detectado es que los consumidores combinan el fentanilo con la heroína para darle más potencia a la droga.

“Y como los efectos son idénticos, el consumidor no sabe que está consumiendo fentanilo, el distribuidor sí sabe que le agregó, pero el consumidor no sabe qué compró y se lo inyecta y como estaba impuesto, por decir, a dos chinches juntas y se inyecta las dos revueltas con fentanilo tiene la sobredosis, eso es lo que estamos empezando a observar”, mencionó.

Dijo debido a la pandemia no se realizó la Encuesta Nacional de Adicciones que se realiza cada dos años y que tocaba en 2020 y tampoco se pudo realizar la encuesta estatal.

Gutiérrez agregó que en 2020 el Hospital General se enfocó en atender Covid y los pacientes por sobredosis no fueron aceptados por lo que fueron llevados a otros hospitales donde no se les realiza un antidoping para determinar de manera clara el uso de ese opioide.

Sin embargo, Ruiz dijo que con los datos técnicos que se cuenta se puede asegurar que el fentanilo está ganándole el lugar a la morfina.

“El problema de este derivado sintético es que es muy adictivo y la gente batalla mucho para dejar de usarlo y los riesgos de sobredosis son muy altos…con el cristal y con el fentanilo las sobredosis son mortales, los encontramos en los lugares de venta o consumo ya muertos y sabemos que es por esa sobredosis.

En el Servicio Médico Forense tampoco se les realiza un examen pero indicó que ante esta situación se realizará una solicitud por escrito para que se les aplique.

“Sí, claro que hay un aumento en Juárez en el consumo del fentanilo, no tenemos un dato preciso porque no sabemos cuántas cápsulas se venden al día porque son de mercado negro, lo que tenemos referencia es de los daños que causa, por los intoxicados que llegan por semana y que antes no llegaban a los centros de tratamiento residencial ha incrementado más de un siete por ciento en el último año por consumo de fentanilo”, refirió.

Mencinó que ante el incremento de casos de sobredosis, el Municipio de Juárez donó 900 kits a los equipos de emergencia como Cruz Roja, Urge y hospitales, para poder revertir sus efectos.

El equipo consiste en Naloxona vía nasal, el cual se les aplica en la nariz y en dos o tres minutos pueden salvarles la vida, pero si no se les aplica mueren en 15 minutos, para este uso se capacitó al personal, indicó.

“El problema es que no hay percepción de riesgo de las personas, piensan que por ser la metanfetamina una medicina –prohibida– pero medicina y el fentanilo también es un medicamento que se usa para la anestesia, pero el fentanilo que se usa en los hospitales es de alta pureza, el problema es que el cristal y el fentanilo que andan en las calles son del mercado negro, fabricados en cocheras, en campers, no tienen un control de calidad como el fentanilo que fabrica Roche, que son laboratorios de alta calidad y los que andan en la calle tienen sustancias desconocidas y las reacciones son altísimas”, explicó.

