Buscan atención en Cruzada por Juárez

Ciudad Juárez.- A sus 73 años, José Patricio Vidal Sosa buscó atención médica gratuita en la Cruzada por Juárez, para atenderse lesiones en las costillas y en la pierna izquierda derivadas de dos accidentes que sufrió hace un año.

Vidal Sosa contó que no cuenta con seguro social y el único apoyo que tiene es de su hijo de 17 años, que trabaja como guardia de seguridad, pero también tiene problemas de movilidad en las piernas y una herida en la cabeza debido a una golpiza que le dieron hace unos meses, así que la única opción que vio para atenderse fue mediante la “Cruzada por Juárez, enfocada en atender personas con discapacidad”.

Desde la colonia Infonavit Oasis, José Patricio se acercó para preguntar sobre los servicios que se ofrecían porque, a pesar de que acude a un centro de salud cerca de su vivienda, buscaba que le ayudaran para sentirse mejor.

“Trabajé en una compañía de limpieza que me contrató para trabajar en una maquila, pero tuve un accidente y fui al seguro, y donde me dieron la incapacidad, pero cuando fui a que me firmaran la supervisora no quiso, y de paso me dieron de baja, y así me quedé, por eso ya tengo menos posibilidades de hacer cosas”, platicó.

De acuerdo con información del Municipio, se atendieron casi 2 mil personas en los diversos servicios que se ofrecieron durante la jornada que se llevó a cabo de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, en la avenida 16 de Septiembre.

En el lugar, los tres niveles de Gobierno y asociaciones civiles ofrecieron el apoyo para personas con discapacidad que necesitaban realizar algun trámite; además, se brindaron varios servicios de salud, se repartieron volantes informativos y se contó con la participación de instituciones educativas como los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), Centros de Atención Múltiple (CAM) y Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), informó el Municipio.

Isaac González, de 36 años, quien padece esclerosis múltiple desde hace cuatro años, llegó junto a su esposa desde la colonia Águilas de Zaragoza para buscar la oferta educativa que ofrecían algunos de los centros, ya que debido a su enfermedad es difícil que tenga la oportunidad de tener un empleo.

“Quiero trabajar, he buscado trabajo pero me lo han negado, he ido a maquilas, pero me sacan porque una de las condiciones es que tenga estabilidad y equilibrio, pero debido a los síntomas de la enfermedad piensan que ando tomado, es muy rara la enfermedad y la gente desconoce qué es”, dijo el entrevistado.

“Espero que con esta feria la gente entienda que necesitamos inclusión en todos los lugares, en la calle, en las escuelas, y sobre todos en las maquilas”, expresó González.

María Antonieta Mendoza Mendoza, directora de Atención Ciudadana, informó que el evento se llevó a cabo con el objetivo de que las personas con discapacidad pudieran acudir y aprovechar los distintos servicios que se ofrecieron con los programas de las distintas dependencias municipales.