Buscan apoyo contra la ruta troncal

Ciudad Juárez— Habitantes de Pradera Dorada y médicos que se oponen a la construcción de la segunda ruta troncal del Ecobús, visitan casas y negocios de la avenida Tecnológico para dar a conocer lo que esa ruta les afectará, buscando que más personas se unan a las protestas contra la misma.

“Estamos socializando con los dueños de cada negocio y con los moradores de cada casa que están por la Tecnológico, a fin de que sepan los daños que esa ruta nos dejará a todos; a nosotros en primera instancia y al resto de los juarenses cuando tengan que circular por esta avenida”, dijo Sergio Rueda, del Observatorio Binacional para tu Salud Psicosocial, grupo promotor de las protestas.

Comentó que ya visitaron la mayor parte de los negocios situados por esa arteria, desde el bulevar Zaragoza hasta la Pedro Rosales de León, así como a los residentes de 15 colonias que están por ese sector, pues tienen casi un año de que empezaron a promover las acciones contra la segunda ruta troncal del Ecobus.

“Les pedimos que analicen los efectos negativos que tendrá ese proyecto para quienes por trabajo o residencia, tenemos que circular por la avenida Tecnológico”, expresó.

Aparte de los daños a las familias que usan esa avenida, los negocios son otros de los perjudicados; los hospitales y consultorios médicos se verán afectados porque el turismo médico ya no será igual, pues la gente de Estados Unidos dejará de venir ante lo complicado que resultara circular por esa arteria, indicó. Rueda dijo que la gente no sabe lo que pueda suceder porque el Gobierno estatal no ha informado del proyecto, porque es una estrategia para evitar los amparos contra el mismo.

El siguiente paso es darle continuidad a las visitas personalizadas, seguir las pláticas con la gente que se verá directamente afectada, con el fin de que sean más los que se unan a este movimiento contra la segunda ruta troncal del Ecobus, indicó.

“Si ya se sabe que la ruta del Ecobus que va por el bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel provocó afectaciones a negocios y familias, así como a quienes circulan por esas calles, además de que obligó a cerrar decenas de negocios, para que causar más danos haciendo otra ruta por la Tecnológico”, dijo.

“Pretenden gastar 3 mil millones de pesos en un proyecto que beneficia sólo a los transportistas, pero que además no es el adecuado para nuestra ciudad, ya que estrangularán el tráfico en la avenida Tecnológico y afectarán a miles de personas y centros de trabajo, por eso invitamos a los juarenses a que se unan en esta movilización ciudadana contra el Ecobús”, agregó.