Tiendas en Ciudad Juárez dedicadas a la elaboración y distribución de bolsas hechas con distintos materiales como telas de manta y tul, reportaron que sus clientes ya buscan una alternativa para dejar de usar las bolsas de plástico.

El 29 de agosto entrará en vigor en el estado de Chihuahua la ley que prohíbe su utilización, y sólo se podrán usar las biodegradables.

Alejandra Serrato, quien distribuye productos ecológicos, mencionó que desde hace unas semanas notó el aumento del interés de las personas por buscar morrales o bolsas para depositar las frutas, verduras y granos, luego de que en algunos negocios ya no proporcionan las bolsas de plástico.

Serrato dijo que notó un aumento de un 20 por ciento de sus ventas desde que se anunció que entraría en vigor la ley. (Verónica Domínguez)





Buscan alternativas contra el plástico

“No todos los supermercados han implementado lo que dice la ley, es todo el mes de agosto, yo espero que el Gobierno haga más campañas de concientización de los cambios que se deben ir haciendo. Nosotros hemos intentado acercarnos con los supermercados, lo que nos han comentado que las bolsas las tienen que tener o hacer”, dijo Serrato.

Mencionó que también se han acercado a mercados de abasto y a negocios pequeños dedicados a vender frutas y verduras; sin embargo como aún no han visto represalías, continúan usando las de plástico.

“Realmente la cultura que se ha tenido es con plástico, siento que aún falta cooperación de todas las partes, yo no siento que sea interés sino que no se han visto en necesidad porque aún no ha entrado la ley en vigor”, mencionó Serrato.

Priscila Estrada,ofrece productos ecológicos por Internet, uno de ellos bolsas hechas con material de tejido sintético de 30 por 30 centímetros, también está en proceso para vender bolsas de manta.

“Ahorita más que compañías se me han acercado personas, que me han pedido de otros lados de la república para distribuirlas en Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo y Estado de México”, dijo Estrada.

Sus clientes buscan generalmente el de tejido sintético, y en Ciudad Juárez ya hacen pedidos hasta de 100 piezas por mes y en Chihuahua la misma cantidad.

“A partir de febrero empezamos a vender más, ahorita ya quiero hacer volúmenes más altos, aquí yo tengo que buscar a las personas, y una vez que compran regresan, pero en otros estados del país es de donde me han buscado; algunas personas que quieren vender los costalitos en sus tiendas”, comentó Estrada.

“Esto no es algo nuevo (productos ecológicos), la gente ya está haciendo más conciencia, definitivamente, desde que empezaron a prohibir los plásticos la gente vio la urgencia de hacer este cambio”, dijo la entrevistada.

Para Daniel González, quien desde hace un mes creo una empresa que produce bolsas de tull en la ciudad de Chihuahua, confirmó que empresarios aún no se han acercado para solicitar pedidos.

González dijo que también se han acercado a los negocios pequeños que venden otro tipo de productos como dulces, pero como ahí también se utilizan las bolsas de plástico decidieron visitarlos y la respuesta al ofrecimiento fue positiva.

Agregó que próximamente ya tienen planeado hacer vistas a tiendas de conveniencia para expandirse.

“Creo que algunos empresarios creen que no se va implementar la ley, igual falta mucha educación, porque la que más personas que nos comprar son las que están más informadas sobre la ley, porque cuando vamos a ofrecerla no nos dan una buena respuesta, porque también creen que no se va aplicar la ley”, dijo el director de la empresa. (Verónica Domíngez)





