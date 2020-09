Buscan alimentar y hacer sonreír a niños

Fotos: Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Despensas y juguetes están reuniendo los miembros de la asociación Ayuda Con El Corazón en la Mano, para entregarlos el próximo sábado 5 de septiembre a niños con capacidades diferentes y sus familias que viven en condiciones de pobreza.

La intención es llevar alegría a estos menores y la ayuda a sus familias en colonias del suroriente de la ciudad, por eso estamos trabajando en juntar los regalos para los niños y alimentos para los adultos, dio a conocer Licandro López Reyes, coordinador de la citada agrupación.

“Es un evento especial para los niños con capacidades diferentes que viven en esa zona de la ciudad, en donde hay gente que tiene actualmente una situación difícil y se ha agravado en los últimos meses por la pandemia del Covid-19; hay padres de familia que perdieron el empleo, y los que trabajan por su cuenta no tienen el mismo ingreso que antes”, indicó.

López dijo que la asociación Ayuda con el Corazón en la Mano la crearon para ayudar a los que menos tienen, lo que hacen reuniendo alimentos para llevarlos a esas familias necesitadas formando despensas, además de juguetes que juntan para los niños.

Comentó que en las colonias de ese sector de la ciudad han visto que hay muchos niños con discapacidad y aunque no saben cuántos son, quieren llevarles un momento de alegría y el próximo sábado les entregaran juguetes.

“Ya hemos reunido algunos, pero si la cantidad aumenta, será más lo que podamos obsequiar a los menores, ya que sus padres apenas tienen lo suficiente para comprarles lo que necesitan por su condición especial y en eso se enfocan ellos”, expresó.

La actividad será el sábado a partir de las 11:00 de la mañana en el domicilio situado en la calle Teresa Romero número 903, de la colonia Olivia Espinoza, en donde se dará el apoyo para un grupo de 15 niños y sus familias.

Son gente que vive en las colonias Olivia Espinoza, San Francisco, Carlos Castillo Peraza y Parajes de Oriente, dijo el coordinador de Ayuda con el Corazón en la Mano.

López recordó que ante las carencias que se tienen en colonias de la periferia, los integrantes de esta asociación juntan todo tipo de artículos que la gente les dona, entre ellos juguetes, bicicletas, muletas, andadores, sillas de ruedas y víveres.

“Los productos que nos regalan y que no podemos obsequiar porque no son prioridad para la gente humilde, como una televisión o aparatos de sonido, los cambiamos por alimentos y con eso formamos las despensas para llevarles comida a muchas familias que no tienen con que alimentarse”, explicó.

Comentó que en los últimos meses la situación se ha agravado por la pandemia por el Covid-19, ya que hay gente que por su trabajo vive con lo que gana al día, y muchos de ellos no tienen trabajo suficiente, o de plano no lo tienen y eso significa que no hay el sustento para la familia.

“Lo estamos viendo cada vez que vamos a una colonia a llevarle despensa a la gente, siempre nos quedamos cortos con lo que llevamos, pues son muchas gentes las que necesitan el apoyo, por eso nosotros seguimos pidiendo para poder ayudar a otros”, dijo Licandro López.

López Reyes dijo que los interesados en apoyar esta labor pueden contactarlo al teléfono 656-445-9902 y el pasará a recoger las donaciones a domicilio.